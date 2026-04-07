Ученый кибернетик, дипломат и не только: чем известен умерший экс-министр финансов Украины

Коллеги называли его "глыбой" государственного уровня

Во вторник, 7 апреля, скончался один из самых известных украинских финансистов, бывший министр финансов Игорь Митюков. Большую часть своей жизни он посвятил науке, а также был дипломатом.

О смерти Митюкова сообщил на своей странице в Facebook его коллега, экс-глава Минфина Игорь Уманский.

"Сегодня не стало одного из величайших Министров финансов Украины Игоря Митюкова. Он был одним из моих учителей и одним из немногих "глыб" государственного уровня, которых я искренне уважал. Вечная память! Церемония прощания планируется в пятницу с 10 утра в Национальной филармонии", – написал он.

Уманский поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за помощь в предоставлении места для захоронения на Байковом кладбище.

Кто такой Игорь Митюков

Игорь Митюков родился 27 сентября 1952 года в Киеве. Окончил факультет кибернетики Киевского университета им. Шевченко (экономическая кибернетика), кандидат экономических наук.

Начинал как научный сотрудник Института экономики АН УССР, затем перешёл в банковскую сферу и работал в системе Агропромбанка и банка "Украина".

С февраля 1994-го работал заместителем главы Нацбанка, а с сентября того же года стал вице-премьером по вопросам финансовой и банковской деятельности.

С 1995 по 1997 год работал в Брюсселе спецпредставителем правительства Украины при Евросоюзе с полномочиями вице-премьера. С 1997 по 2001 годы білл министром финансов Украины.

При Митюкове Украина провела реструктуризацию внешнего долга в 2000–2001 годах, избежав дефолта.

В то же время его работа подвергалась критике:

был уволен из-за проблем с формированием налоговой политики и качеством госбюджетов 2001–2002 годов

в медиа упоминался как сторонник политики заимствований (в частности, развития рынка ОВГЗ), что вызывало дискуссии о долговой нагрузке государства.

В 2002—2005 годах — был послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии, также представлял Украину в Международной морской организации.

В 2019-2020 годах Игорь Митюков был членом наблюдательного совета государственного "Ощадбанка", а с марта 2023-го входил в набсовет "Укрпочты".

