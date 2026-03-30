В нас не "глухий кут": Зеленський розповів, що зараз з переговорами

Дипломатичний процес став на паузу з початком війни на Близькому Сході

Переговори про припинення війни Росії проти України не зайшли у глухий кут. Робота триває, зараз "м'яч" на боці Сполучених Штатів Америки та Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з журналістами. За його словами, Київ бачить, що позиція Сполучених Штатів передбачає надання гарантій безпеки після укладення мирної угоди. Водночас Росія наполягає, що жодної домовленості не буде без виходу України з Донбасу.

Що означає це, що переговорний процес зайшов в глухий кут? Де ми зараз знаходимося? Ми готові зустрічатись і неодноразово я це говорив, в будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії і Білорусі. Тристороння зустріч повинна бути. Вона відкладається безумовно через те, що фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні на Ірані. Це зрозуміло, але тим не менш, дуже хочеться, щоб ніхто не забував про війну Росії проти України, Володимир Зеленський

Президент додав, що вдячний Європі, яка не забуває про війну, яку Росія веде проти нас. Також і багато представників США постійно підіймають це питання, додав він.

Тристороння зустріч буде, коли обидві сторони і Росія, і Америка будуть готові зустрітися з представниками України. Станом на зараз США пропонують провести таку зустріч на їх території, Київ готовий. Однак Росія — ні. Москва запропонувала зустрітися у Туреччині або Швейцарії. Зараз переговорна група США не виїжджає з території Сполучених Штатів. США. Зеленський наголосив, що Україна готова до зустрічі як у США, так і у Швейцарії або Туреччині.

Зараз м'яч на боці і Сполучених Штатів Америки, і Росії. Я дуже вдячний Америці за те, що вони продовжують цей формат. Дай Бог, щоб у найближчі тижні у нас була ця можливість. Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитись. Нехай Росія здається, ми не будемо, — сказав Зеленський

Він зазначив, що має бути організована тристороння зустріч, має тривати дипломатична робота. А для того, щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою, додав Зеленський.

