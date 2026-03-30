"Нехай здається Росія". Зеленський про співпрацю з країнами Близького Сходу, перемир'я на Великдень та переговори

Україна готова до мирних переговорів у будь-якій країні, окрім Росії та Білорусі

Україна запускає новий етап співпраці з країнами Близького Сходу. Київ пропонує партнерам оборонні технології, морські дрони та системи захисту, а також веде переговори щодо посилення протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський розповів про нові домовленості у сфері безпеки, ситуацію з переговорами та контакти з союзниками. Також, за словами президента, Київ не виключає можливість перемир’я, зокрема на період Великодніх свят, однак наголошує: припинення вогню можливе лише за умови взаємності та без компромісів щодо суверенітету і незалежності держави.

Візит Зеленського на Близький Схід

Днями Зеленський відвідав деякі країни Близького Сходу (Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Йорданію) та зустрічався представниками інших країн окремо. Вдалось домовитися про стратегічне співробітництво в напрямку мілтек та інших напрямках — договори розраховані на 10 років. "Це взаємну допомогу, безумовно. Нас цікавить також антибалістична діяльність. Ви знаєте, що у нас з цим дефіцит, а також у нас є виклики, пов'язані з енергетикою, з дизелем тощо", — зауважив Зеленський. Він також додав, що є домовленості про енергетичну підтримку.

Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку

За словами Зеленського, Україна поділилась експертизою у захисті цивільних та цивільної інфраструктури. Інше питання — багаторічні стратегічні домовленості, це і про експорт також.

"Продається партнерам система, не просто тільки перехоплювачі, це і лінії захисту, і софт, і система радіоелектронної боротьби тощо. Тобто системно підходимо до цього питання", — зазначив президент. Зокрема, домовлялись про постачання морських дронів.

Україна має унікальний досвід, який зокрема може стати у пригоді для розблокування Ормузької протоки.

У нас є не тільки експертиза ешелонованої системи ППО, але і також досвід розблокування морських торгових шляхів за допомогою і морських дронів…Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку. Що стосується і ми детально говорили про це, ми ділилися досвідом Чорноморського коридору, як він функціонує. Вони розуміють, що це ну дуже продуктивно вийшло у наших Збройних сил розблокувати Чорноморський коридор. Ми ділимося цими деталями. Володимир Зеленський, президент

Проте Зеленський наголосив — іншими напрямками у цьому питання займаються США.

Ракети для ППО та власна антибалістична система

Одна з найнеобхідніших речей для української ППО — ракети PAC-3 для комплексів Patriot, що призначені для знищення балістичних та крилатих ракет, як-от "Кинджал" чи "Іскандер". Наразі в світі дефіцит цих ракет. Зеленський підіймав на Близькому Сході питання про ці ракети.

Президент не забажав ділитися деталями, зауважив, що робота над забезпеченням України цими ракетами триває. Він нагадав, що загалом виробляється близько 60 ракет на місяць і є дефіцит.

"Безумовно, є важливі кроки на території європейського континенту, щодо збільшення виробництва, але і це збільшення не вирішить це питання. Всі пакети антибалістичні максимально направлять туди, де сьогодні дуже гаряче. Це передусім на Близький Схід", — каже президент. Україні потрібна якнайшвидше альтернативна і наразі тривають переговори з двома країнами. Також український ОПК займається питанням створення власних антибалістичних систем.

Про мирні переговори

Україна готова зустрічатися для мирних переговорів в будь-якому форматі та будь-якому місці, окрім Росії та Білорусі. Зеленський продовжує вважати що тристороння зустріч повинна бути, проте вона відкладається, адже "фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні на Ірані".

"Тристороння зустріч буде, коли обидві сторони і Росія, і Америка зможуть зустрітися з нами, — каже Зеленський. Ми готові підтримати зустріч і у Швейцарії, і в Туреччині, і де партнери будуть готові", — резюмує Зеленський. — Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитись. Нехай Росія здається, ми не будемо".

Зеленський про переговори

Президент сподівається, що в найближчі тижні вдасться організувати переговори. Зараз м'яч на боці США та Росії, зауважує він.

Україна готова не бити по російській енергетиці, але є умови

Україна успішно проводить операції по інфраструктурі експорту російської нафти у відповідь на атаки РФ по Україні. Після них, каже Зеленський, Київ отримував сигнали від партнерів про те, як зробити відповідь по енергосектору РФ меншими.

"Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати на по їх енергетиці", — нагадує президент. Україна готова до повного припинення вогню: "і море, і небо, повністю, щоб не літали ні ракети, ні дрони, не бити по інфраструктурі. Ми все це пропонували і ми відкриті, якщо русські будуть готові, будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час, ми готові вирішити це питання".

Про Rheinmetall та український ОПК

Зеленський також прокоментував заяву гендиректора Rheinmetall, що українські виробники дронів не мають нічого інноваційного. Він назвав їх "домогосподарками з 3D-принтерами".

Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall'у. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс. Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце в у світі. Щодо деяких наших систем — я вважаю, що ми такі ексклюзивні. Тільки у нас є відповідний досвід. Володимир Зеленський, президент України

Україна щоденно показує результат своїх технологій і на землі, і в небі, і на морі.

Про Великоднє перемир'я

Україна підтримує будь-які формати закінчення війни, але якщо не втрачається гідність та незалежність держави. Готові і до повного припинення вогню, і до енергетичного.

Ми готові до припинення вогню на Великодні свята. Якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом. Володимир Зеленський, президент України

Зеленський зауважив, що два-три дні не можуть нічого змінити в позиціях Росії на полі бою: "Ми пам'ятаємо за три дні, що обіцяли і що не змогли зробити".