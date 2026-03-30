На Великдень буде перемир’я? Що сказав Зеленський та як було в минулі роки

Київ готовий піти на компроміс, але якщо він не стосується суверенітету держави

Україна готова домовлятись з Росією про великоднє перемир'я. Ця можлива перерва не дасть Кремлю часу посилити свої позиції на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з журналістами.

"Ми підтримували будь-які формати закінчення війни. Ви це знаєте. Але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню в будь-якому форматі, як ми вже сьогодні говорили і повне, і енергетичне. І ми готові до припинення вогню на Великодні свята", — сказав голова держави.

За словами президента, "нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів".

"Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом", — додав Зеленський.

Голова держави наголосив, що можливе короткотривале припинення вогню не дасть Росії значного посилення на фронті: "За два-три дні вони нічого не зможуть зміцнити. Вони ми пам'ятаємо за три дні, що обіцяли і що не змогли зробити".

Чи були раніше перемир'я на Великдень

Фактично з початку повномасштабного вторгнення Росії її лідер Володимир Путін пропонував перемир'я на Великдень лише раз у 2025 році. До цього попередні роки ініціатором виступав не Кремль, до прикладу, у 2023 та 2024 ООН пропонувала Росії режим тиші.

У 2025 перемир'я мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За пропозицією Путіна, на яку погодилась Україна, мали зупинитись усі бойові дії на фронті. Однак насправді Росія порушила оголошене нею ж "великоднє перемир'я" більше 2 тисяч разів.

Цього року з боку Кремля не лунало пропозицій про зупинку вогню на Великдень, а саме 12 квітня.

