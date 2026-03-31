Зеленский сказал, когда США могут возобновить давление на Украину. Основные заявления из нового интервью

Украинский лидер затронул самые важные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долгая война в Иране очень выгодна для России. Он также назвал условия, при которых Вашингтон возобновит давление на Киев.

Об этом Зеленский сказал в новом интервью Axios. "Телеграф" собрал основные заявления президента.

О пользе войны в Иране для РФ

По словам Зеленского, зависимая от нефти экономика России получает значительный толчок от роста цен на нефть и ослабления санкций США. С другой стороны, конфликт может привести к дефициту ракет-перехватчиков ПВО и другого оружия, которое отчаянно нужно Украине.

Я уверен, что Россия хочет продолжительной войны. У них есть преимущества: США сосредотачиваются на Ближнем Востоке и могут уменьшить военную помощь Украине. Санкции частично сняты. Я вижу только преимущества для России от продолжения войны с Ираном, Владимир Зеленский

Президент добавил, что уверен, что долгая война в Иране будет препятствовать поставке оружия Украине. Также он озабочен решением США об отмене санкций, связанных с продажей российской нефти.

О помощи России Ирану

Украина поделилась разведывательными данными с лидерами Ближнего Востока по помощи России Ирану, отметил Зеленский. В частности, речь может идти и о потенциальной помощи в целенаправленных атаках на военные базы США и их союзников в регионе.

По словам Зеленского, РФ предоставила иранцам спутниковые снимки военных баз США, Европы и другой критической инфраструктуры в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Иордания и ОАЭ. Подобные снимки Россия делает, прежде чем атаковать Украину. Поэтому, вероятно, Москва помогает Ирану с целеуказанием.

Об отношениях с Израилем

Во время поездки на Ближний Восток глава Украины не посетил Израиль. Он заявил, что другие страны обращались к Украине за помощью после начала войны в Иране, но Израиль этого не сделал.

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, он не разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху два года. "Израиль должен решить", хочет ли он сотрудничать с Украиной, добавил президент. На вопрос, поддерживает ли Нетаньяху главу России Владимира Путина, Зеленский ответил, что не знает.

У меня такое чувство, что Нетаньяху всегда хочет балансировать между Россией и Украиной, даже когда Россия помогает Ирану. Он премьер-министр своей страны и должен решать, что делать… У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нам нужно… у нас большой дефицит в сфере противовоздушной обороны. Но у нас есть то, чего нет у Израиля, и мы готовы к этому диалогу, Владимир Зеленский

Об опасениях, что США возобновят давление на Украину

Зеленский обеспокоен тем, что после завершения войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев, чтобы тот согласился на территориальные уступки для прекращения войны. Президента беспокоит, что Вашингтон видит лишь один путь прекратить войну России против Украины.

Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят покончить с войной. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто действительно не видит опасности такого решения для нашей безопасности, — сказал Зеленский

