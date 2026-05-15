Виїхати за кордон зможе більше українців: уряд скасував важливе обмеження

Кабінет Міністрів розширив список категорій громадян, які мають змогу залишати країну

В Україні скасували обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад. Багато державних службовців незалежно від статі могли виїжджати лише у відрядження.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", — йдеться у дописі.

З початку 2023 року Кабмін обмежив виїзд за кордон для державних службовців і посадовців, причому це стосувалося також жінок. Виїжджати вони могли переважно лише у службове відрядження. До таких категорій належали:

жінки-держслужбовиці;

працівниці органів місцевого самоврядування;

депутатки всіх рівнів;

судді;

прокурорки;

працівниці державних підприємств та установ;

співробітниці окремих силових та центральних органів влади.

Окремо обмеження діяли для жінок, які обіймали найвищі державні посади: членів Кабміну, керівництва міністерств, Офісу президента, РНБО, СБУ, НБУ, Апарату Верховної Ради тощо.

Нагадаємо, правила в'їзду до країн Європейського Союзу зазнають суттєвих змін. Наприкінці 2026 року набирає чинності система ETIAS, яка вводить обов'язкову електронну авторизацію та платний збір для в'їзду за безвізовим режимом.