Війна в Україні - частина глобального плану? Які цілі насправді переслідує Путін, розповів його колишній радник

Штати можуть відіграти в цьому свою роль

Російський президент Володимир Путін має свої цілі, яких прагне досягти. Вони полягають не тільки в захопленні України, адже тут йдеться про більші масштаби.

Як зазначив ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, голова Кремля прагне визнання та підтримки світу. І тут навіть не йдеться про вже існуючих союзників, чи США на чолі з Трампом.

"Путін вважає, що він може досягти своїх результатів і щодо України, і щодо Грузії, і щодо Молдови, щодо Балтії, і щодо Європи, якщо буде підтриманий ще більшими силами так званого третього світу. Хоча зараз пропагандисти називають його світовою більшістю", — каже Ілларіонов.

Він пояснює, що вже зараз можна бачити кроки Росії в цьому напрямку. Адже США, хоч й не прямо, але вносять Кремль у свій список стратегічних противників. На першому місці там Китай, далі Іран, Північна Корея, але є й Росія. Добре це підтвердила одна з доповідей національної розвідки Штатів, де вони так би мовити крізь зуби сказали, що Росія є загрозою для Америки.

"З одного боку, реалізується заповітна мрія Путіна, тобто він ніби каже: "Так, ось у нас є такі ось противники". Але з іншого боку, ці противники нарешті прокидаються, усвідомлюють те, що відбувається, і каже: "Добре, якщо ви нас визнаєте своїми противниками, тоді і тепер визнаємо вас нашими противниками", — додає ексрадник.

Ілларіонов резюмує: в такий спосіб виходить, що та війна, в яку Україна була втягнута, адже вона не хотіла воювати, з часом стає частиною набагато більшого глобального конфлікту, конфлікту двох альянсів, двох колосальних угруповань.

