Теперь он многодетный отец и ветеран: где сейчас Дмитрий Булатов, которому отрезали ухо во время Евромайдана

Дмитрий Булатов — известный украинский активист, который прославился на всю Украину во время Революции Достоинства. Он возглавлял Автомайдан и стал одним из символов тех бурных событий в истории страны. После революции он прошел путь от политики до фронта.

Дмитрий Булатов — что о нем известно?

Дмитрий Булатов родился в Киеве 13 августа 1978 года, сейчас ему 47 лет. До начала событий на Майдане и политической карьеры он построил успешную карьеру в бизнесе. Активист был на руководящих должностях в маркетинговых, строительных и логистических компаниях. Также он управлял автоцентром и работал в институте "Укррыбпроект".

В 2013 году он основал организацию "Социально ответственное общество", но настоящим переломным моментом стал силовой разгон студентов на Майдане. Тогда Булатов создал "Автомайдан" — мобильную и эффективную силу протеста, которая не давала покоя представителям власти в их загородных поместьях.

Зимой 2014 года в разгар Евромайдана Дмитрий Булатов внезапно исчез. Его искали больше недели, объявив награду в 10 тысяч долларов. Нашелся автомайдановец 30 января в селе под Киевом — окровавленный и избитый. По его словам, похитители с "российским акцентом" долго пытали его и отрезали часть уха. После этого последовало длительное лечение в Европе.

Булатов в политике и на фронте

После Революции Достоинства Дмитрий Булатов занял пост министра молодежи и спорта в Кабмине Арсения Яценюка. Однако его политическая карьера продолжалась недолго — спустя 9 месяцев он покинул должность министра. А уже Уже в 2015 году бывший чиновник сменил деловой костюм на военную форму.

Известно, что бывший министр принимал участие в боях за Счастье в Луганской области. Там он получил ранение и был отмечен медалью "Защитнику Отечества".

Где сейчас Дмитрий Булатов?

До начала полномасштабной войны активист занимался консалтингом и развивал проект "Мистер Сандерс". Это инициатива, направленную на детский отдых и экотуризм. Однако полномасштабное вторжение РФ в Украину снова заставило его взять в руки оружие.

Дмитрий мобилизовался в ряды ВСУ и прослужил в армии 2,5 года. Весь этот период он также активно собирал донаты для побратимов в соцсетях, делился фронтовыми сводками и участвовал в ветеранских форумах.

В ноябре 2024 года Булатов демобилизовался. После возвращения домой в жизни бывшего министра и военного произошло радостное событие — у него родился третий ребенок. Сейчас он сосредоточен на семье и вместе с женой продолжает развивать свой туристический проект.

