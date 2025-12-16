Роман із нареченим військової, кілька освідчень і чутки про стосунки з Маркусом: що відомо про особисте життя Безуглої

Нардепка не поспішає заміж

Мар’яна Безугла — народна депутатка від партії "Слуга народу", яка влаштувала страйк і бійку в Верховній Раді. Її особисте життя донедавна не було відкритим, поки вона не заговорила про романи із загиблим військовим із позивним "Єнот" і воїном Валерієм Маркусом.

Що варто знати

Мар’яна Безугла на початку 2025 року заявила, що мала стосунки з військовим з позивним "Єнот", який був заручений

Нардепка зізнавалася, що їй кілька разів освідчувалися

Вона ніколи не була у шлюбі і зараз не говорить про своє особисте життя

У лютому 2025 року Безугла розповіла про роман із українським військовослужбовцем та поетом Максимом Ємцем, відомим під позивним "Єнот", який загинув 4 лютого 2025 року на Покровському напрямку.

Максим Ємець із нареченою Оксаною

За її словами, вони познайомилися, коли він сфотографував її у штабі в Лисичанську і відправив фото в чат із запитанням, хто вона така. Їхній роман почався після того, як він зв'язався з нею після поранення. Згодом, за словами нардепки, "Єнот" освідчився їй, але вона не погодилася вийти за нього заміж.

Після цього вони припинили своє спілкування. За пів року Максим знову написав Безуглій і наступного дня, 12 січня, вони зустрілися.

"Говорили. Цілувалися… Я знову почала задумуватися, відновити й стосунки?.. 4 лютого мені написав знайомий із ГУРу, який знав, що ми знайомі. Написав коротко й сухо: Єнот загинув", — написала нардепка у дописі

Максим Ємець

Проте відомо, що в той час Максим був заручений із військовою Оксаною Рубаняк із позивним "Ксена". Безугла запевняла, що не знала про ці стосунки, а після смерті Ємця розмовляла з Оксаною. Спільних фото нардепки та воїна в мережі немає.

"І коли 12 січня цілував — уже був ймовірно заручений із нею. Але мертві мовчать", — зазначила Безугла

Максим Ємець і Оксана Рубаняк

Що відомо про стосунки Безуглої з Валерієм Маркусом

У жовтні 2025 року відомий військовослужбовець Валерій Маркус повідомив у соцмережах про своє одруження, але не розкрив ім’я своєї дружини. Це викликало чутки в мережі, що саме Безугла могла стати його коханою. А все тому, що на фото, яке виклав Маркус зі своєю обраницею, дівчина зі спини схожа на нардепку.

Валерій Маркус зі своєю обраницею

У відповідь на це політикиня публічно спростувала ці припущення: вона запевнила, що не є тією жінкою на опублікованому Маркусом весільному фото, а її репост у соцмережах був жартом, який далі набрав ходу в обговореннях.

Валерій Маркус

Відомо, що Мар’яна Безугла ніколи не була у шлюбі і не має дітей. Нардепка зізнавалася, що кілька разів їй освідчувалися, але жодного разу це не закінчувалося одруженням. У 2024 році ходили чутки, що вона збирається заміж, але політикиня їй спростувала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю. Він був на війні і "збирав" на психіатра Безуглій.