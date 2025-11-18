Вступ до ЄС почекає? Віцепрем'єр Качка пропустив важливий форум на тлі обговорень нової посади
На форумі обговорювали, як зробити процес розширення союзу більш ефективним
Український віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка не приїхав на Форум з розширення Європейського союзу (ЄС). Хоча він був заявлений як спікер.
Про це повідомила кореспондентка "Телеграфу" з Брюсселя. За її словами, у форму брала участь низка країн-кандидатів на вступ до союзу.
Що треба знати:
- 18 листопада в Брюсселі пройшов Форум з розширення ЄС
- Форум очолила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
- Український представник Качка не з'явився на подію
За словами кореспондентки "Телеграфу", на форумі були присутні високопоставлені представники з інших країн-кандидатів: Молдови, Чорногорії, Албанії на рівні премʼєрів та міністрів. Однак українського посадовця Тараса Качки немає, хоча він був заявлений як спікер.
Цікаво, що чинного віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України нібито можуть призначити міністром юстиції. Про це каже нардеп Ярослав Железняк та джерела "Української правди".
"Перелік потенційних кандидатів такий самий: Міненерго — Жупанін, Герус, Корецький; МінЮст — Мудра, Качка, Маслов", — пише депутат.
Що відомо про Тараса Качку
Тарас Андрійович Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 17 липня 2025 року. У 2019—2025 роках — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, з 2021 року — міністра економіки.
Качка має освіту за спеціальностями "Право" та "Державне управління". У 2011 році Тарас Качка очолив Департамент міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України.
