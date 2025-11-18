Вступ до ЄС почекає? Віцепрем'єр Качка пропустив важливий форум на тлі обговорень нової посади

На форумі обговорювали, як зробити процес розширення союзу більш ефективним

Український віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка не приїхав на Форум з розширення Європейського союзу (ЄС). Хоча він був заявлений як спікер.

Про це повідомила кореспондентка "Телеграфу" з Брюсселя. За її словами, у форму брала участь низка країн-кандидатів на вступ до союзу.

Що треба знати:

18 листопада в Брюсселі пройшов Форум з розширення ЄС

Форум очолила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос

Український представник Качка не з'явився на подію

Качка вказаний спікером на форумі

За словами кореспондентки "Телеграфу", на форумі були присутні високопоставлені представники з інших країн-кандидатів: Молдови, Чорногорії, Албанії на рівні премʼєрів та міністрів. Однак українського посадовця Тараса Качки немає, хоча він був заявлений як спікер.

Тарас Качка

Цікаво, що чинного віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України нібито можуть призначити міністром юстиції. Про це каже нардеп Ярослав Железняк та джерела "Української правди".

"Перелік потенційних кандидатів такий самий: Міненерго — Жупанін, Герус, Корецький; МінЮст — Мудра, Качка, Маслов", — пише депутат.

Що відомо про Тараса Качку

Тарас Андрійович Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 17 липня 2025 року. У 2019—2025 роках — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, з 2021 року — міністра економіки.

Тарас Качка

Качка має освіту за спеціальностями "Право" та "Державне управління". У 2011 році Тарас Качка очолив Департамент міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може стати новим міністром юстиції та міністром енергетики в Україні.