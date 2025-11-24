Допомога не тільки на словах: в Єврораді назвали строки затвердження фінансової підтримки України

В ЄС розповіли і про зустріч у Швейцарії щодо "плану" Трампа

Зустріч делегацій США, України та деяких країн Європи в Женеві щодо "мирного плану" мала прогрес. Євросоюз продовжить підтримувати Київ не тільки фінансово. У Єврораді вже анонсували важливе рішення щодо цього.

Що треба знати:

Європа вважає, що мир в Україні має бути довгостроковим та справедливим

Євросоюз продовжує працювати з Києвом над наближенням закінчення війни

В ЄС дали відповідь, коли затвердять фінансову підтримку України

Про це "Телеграфу" в Брюсселі розповів президент Європейської Ради Антоніу Кошта. За його словами, наразі у мирних переговорах з’явився новий імпульс. Адже зустріч у Женеві 23 листопада за участі Сполучених Штатів, України, інституцій ЄС та європейських представників засвідчила значний прогрес.

"Сполучені Штати та Україна поінформували нас, що дискусії були конструктивними й що вдалося просунутися в кількох питаннях. Ми вітаємо цей крок уперед. Деякі питання ще належить вирішити, але загальний напрямок є позитивним", — каже Кошта.

Він наголосив, що ЄС високо оцінює зусилля президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа та їхніх команд. Під час переговорів оборювали питання, які безпосередньо стосуються ЄС — як-от санкції, розширення або заморожені активи. Вони потребують повного залучення та ухвалення рішень саме Європейським Союзом.

"Ми готові й надалі підтримувати цей процес, тісно працюючи разом у межах Європейського Союзу та в тісній координації з Україною, Сполученими Штатами й НАТО", — наголосив президент Євроради.

Кошта вважає, що зараз найважливіше — рухатися вперед як партнери, об’єднані спільною метою: зупинити цю війну, припинити вбивства, покласти край агресії проти України та забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу. У ЄС наголосили, що залишаються відданим наданню президенту Зеленському всієї необхідної підтримки — дипломатичної, військової, економічної.

"Це стосується, зокрема, фінансової підтримки України. Як ви пам’ятаєте, у жовтні ми зобов’язалися забезпечити її. І ми це зробимо — на Європейській раді в грудні", — додав європейський лідер.

На завершення він сказав: мир не може бути тимчасовим перемир’ям — він має бути сталим рішенням. Україна зробила вибір на користь Європи, і Європа залишатиметься поруч із Україною.

