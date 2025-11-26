"Це зрада": в Європарламенті рознесли мирний план США для України

Росія має понести відповідальність за скоєне в Україні

Під час пленарної сесії Європейського парламенту у Страсбурзі президентка політичної групи Renew Europe Валері Айєр різко розкритикувала умови "мирного плану", які висуваються командою Дональда Трампа. Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Що треба знати:

У Європарламенті назвали "мирний план" США "псевдомирним"

Валері Айєр обурена, що від України вимагається так багато, а від РФ — майже нічого

Мирна угода не має перешкоджати майбутньому вступу Києва до Європейського Союзу або НАТО

Для довідки: Renew Europe — це політична група, що об’єднує ліберальні, проєвропейські центристські партії з різних країн ЄС. Є третьою за величиною у Європейському парламенті.

Валері Айєр заявила, що європейські союзники "не повинні слабшати у постійній підтримці України" та санкціях проти режиму Володимира Путіна.

Не може бути миру в Україні без українців і без європейців за столом переговорів. Проте вже кілька днів говорять про мирний план — псевдомирний план. І, чесно кажучи, можна запитати себе, якими є справжні наміри американської адміністрації. Бо є одна річ, яка мене вражає: ми чуємо про довгий перелік поступок з боку України. Але що вимагають від Росії? Чого адміністрація Трампа вимагає від путінської Росії? Дорогі колеги, цей план — це зрада. Тож було необхідно, щоб європейці увійшли в гру — вони це зробили. Це добре. Але ми повинні бути набагато рішучішими й набагато більш єдиними у наших вимогах, — сказала Айєр

За її словами, успіх переговорів залежатиме від умов, які є необхідними для справедливого й тривалого миру: міцні гарантії безпеки, жодних обмежень щодо чисельності української армії, розгортання сил стримування, гарантованих Коаліцією охочих, а також мобілізація заморожених російських активів для відбудови України.

Євродепутатка зазначила: має гарантуватися суверенітет України та її вільний вибір союзів. Зокрема, мирна угода не повинна перешкоджати майбутньому вступу Києва до Європейського Союзу або НАТО.

Ми відмовляємося прийняти, щоб відповідальні за російські воєнні злочини були відбілені. Ми відмовляємося прийняти, щоб відповідальні за російські воєнні злочини були амністовані. Ми відмовляємося прийняти, щоб Росія повернулася до G8 і до кола націй так, ніби нічого не сталося. Ми відмовляємося забути Бучу й бомбардування цивільних. Ми відмовляємося грати в цю збочену гру, яку підживлюють дехто навіть тут, роблячи з Кремля жертву, а не агресора, — наголосила Валері Айєр

Вона підсумувала: війна в Україні — це момент істини для Європи.

Те, що відбувається зараз з Україною, має стати для нас показником нашої власної амбіції — амбіції захищати наші цінності та наші принципи, — підкреслила політик

Як повідомляв "Телеграф", після консультацій з українською стороною "мирний план" містить вже 22 пункти, а не 28, заявив президент США Дональд Трамп. В ньому є три пункти, які не влаштовують Київ.