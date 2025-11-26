"Не може бути мови": у Росії категорично висловились щодо мирного плану

Заступник глави МЗС вважає, що різні версії цього "плану" — це переговорний момент

Росія не має наміру робити жодних поступок щодо України в "мирному плані". РФ не готова відмовлятися від свого "підходу щодо ключових питань".

Що потрібно знати:

Позиції РФ не підлягають перегляду, навіть у межах пропозицій США

Рябков стверджує, що Росія нібито "бажає дипломатичний шлях"

Заяви Рябкова суперечать словам Трампа про нібито готовність РФ до поступок

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков під час пресконференції.

Ми вітаємо зусилля адміністрації ( президента США Дональда, — Ред ) Трампа з пошуку розумних рішень, розумних розв’язок. Різні версії цього плану – це переговорний момент. Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, в тому числі, в контексті "сво" (тобто повномасштабної війни в Україні, — Ред.), не може бути й мови. заявив Рябков.

Крім того, він видав, що нібито Росія "готова добиватися реалізації поставлених цілей переважно дипломатичним шляхом".

Попри те, що вранці президент США Дональд Трамп заявляв, що нібито Росія "йде на поступки", слова Рябкова говорять про інше.

"Я наголошую, що різні елементи Анкориджської угоди самі по собі є компромісними рішеннями", — прозвучало від Рябкова, маючи на увазі зустріч лідерів на Алясці.

Нагадаємо, раніше США представили новий "мирний план" для України. Він складається з 28 пунктів, які є дуже вигідними для РФ і несправедливими щодо жертви її агресії — України. Наприклад, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитись від далекобійного озброєння. Також є в ньому й інші мрії Кремля щодо статусу російської мови та церкви Московського патріархату в Україні. Йде інтенсивний дипломатичний процес, щоб зробити майбутню угоду вигіднішою для нас.