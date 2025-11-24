"Росія отримала сигнал": радник Путіна різко висловився про мирний план Європи

У понеділок, 24 листопада, помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков прокоментував американський та європейський мирні плани. Він заявив, що умови, запропоновані США, є для Москви більш прийнятними, ніж ті, що висунула Європа.

Кремлівського чиновника цитують російські ЗМІ За його словами, РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було.

Новина оновлюється…