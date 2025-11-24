Путіну вигідні обидва сценарії: ЗМІ розкрили справжню мету "мирного плану" Кремля

Москва хоче зірвати підтримку України американським президентом, зазначають у виданні

Російському президенту Володимиру Путіну вигідний і кремлівський варіант мирного плану, що закріплює вразливість України, та провал переговорів. Останній варіант розвитку подій підштовхне президента США Дональда Трампа до відмови від подальшої підтримки Києва та посилить напруженість із європейськими союзниками.

При цьому в ході переговорів у Женеві офіційні особи США та України внесли деякі зміни до "мирного плану" і поки що неясно, чи прийме глава Кремля ці "метаморфози". Про це пише The New York Times.

Що потрібно знати

Путіна нібито задовольняє повільна окупація України

Кремль прагне посварити США, Україну та Європу, використовуючи тему мирного плану

РФ розраховує на зниження підтримки України з боку США у разі провалу переговорів

У п’ятницю на відеоконференції з представниками служби безпеки російський лідер заявив, що план із 28 пунктів може стати основою для мирного врегулювання до "предметних та змістовних обговорень" або Росія, за його словами, може наполягати на своєму в Україні силою. Він заявив, що повільне, але "неминуче" просування російських військ його також влаштовує.

Путін, схоже, буде задоволений як провалом, так і успіхом мирного процесу, оскільки вважає, що час на його боці, йдеться у матеріалі. При цьому президент України Володимир Зеленський перебуває під величезним тиском, оскільки Трамп підштовхує його ухвалити план врегулювання до Дня подяки, який настане вже в четвер, 27 листопада.

Мета Путіна

Володимир Путін у центральному військовому шпиталі

Аналітик з Росії в німецькій Раді з міжнародних відносин Штефан Майстер заявив, що невідомо, чи Путін йтиме на компроміс, ухваливши "європейський" або "оновлений" американо-український мирний план, розроблений у Женеві. Путін може бути націлений відокремити Трампа від українців та європейців, залишивши Росії легший шлях до підпорядкування України силою.

Путін сподівається, що Трамп, засмучений відмовою Зеленського підписати невигідний Україні договір, відмовиться від надання Києву розвідданих та зброї, а європейці не зможуть повноцінно замінити військову допомогу.

"Зрештою Путін хоче зламати Україну", — вважає Штефан Майстер.

