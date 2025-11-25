Как Европа переписала "мирный план" Трампа и почему он не понравился Кремлю

Европейцы предложили изменить ряд важных пунктов

Издания The Telegraph и агентство Reuters опубликовали контрпланы Европы, которые стали ответом на "мирный план" президента США Дональда Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что условия, предложенные США, более приемлемы чем европейские.

"Телеграф" решил рассмотреть, чем отличаются два этих документа, один из которых не понравился Кремлю.

Европейцы взяли за основу план Трампа, внеся туда свои изменения. Некоторые пункты были откорректированы, другие – исключены. После чего документ выглядел следующим образом.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Будет достигнуто соглашение о полном и всеобъемлющем ненападении между Россией, Украиной и НАТО. Все неясности последних 30 лет будут устранены.

Пункт 3 плана США был удален. Ранее в нем говорилось: "Ожидается, что Россия не будет вторгаться на территорию своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше".

4. После подписания мирного соглашения начнется диалог между Россией и НАТО для рассмотрения всех проблем безопасности и создания условий деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для взаимосвязанности и будущих экономических возможностей.

Из этого пункта удалены слова "при посредничестве США".

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность украинской армии в мирное время будет ограничена 800 000 человек.

Напомним, что в американском плане это ограничение составляло 600 000 человек.

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса всех членов Альянса, а его сейчас нет.

В плане Трампа было указано, что отказ от членства Украины в НАТО закрепляется как в ее Конституции, так и в уставе альянса.

8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на территории Украины в мирное время.

В последнем пункте были добавлены слова "в мирное время".

9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.

10. Гарантия США, которая отражает пятую статью.

В плане США пятая статья не упоминалась.

a) США получат компенсацию за гарантии.

b) Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии.

В американской версии причиной потери гарантий также считался воздушный удар по Москве или Санкт-Петербургу.

c) Если Россия вторгнется в Украину, то, помимо решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, а любое признание новой территории и всех других преимуществ этого соглашения будет отменено.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ на рынок Европы, пока этот вопрос находится на рассмотрении.

12. Пакет масштабных глобальных мер по реконструкции Украины, включает, помимо прочего:

a) Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и проекты в области искусственного интеллекта.

b) Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и газохранилища.

c) Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d) Развитие инфраструктуры.

е) Добычу полезных ископаемых и природных ресурсов.

f) Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет постепенно реинтегрироваться в мировую экономику.

В плане Трампа – Страна будет реинтегрирована.

а) Вопросы ослабления санкций будут обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

b) Соединенные Штаты заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Однако европейское предложение исключает пункт, согласно которому США получали бы 50 процентов будущих прибылей от замороженных российских активов, инвестированных в Украину.

c) Россию снова пригласят в "Большую восьмерку"

14. Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

В американской версии – 100 млрд долларов инвестируют в проекты по восстановлению Украины под эгидой США; остальные будут вложены в американо-российский инвестиционный инструмент.

15. Будет создана совместная целевая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейцев для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений настоящего соглашения.

В плане Трампа – Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности.

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия договорились продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним (ДНЯО), включая соглашение о справедливом старте.

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.

19. Запорожская АЭС будет вновь запущена под наблюдением МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной в соотношении 50 на 50.

20. Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

В американском варианте – Страны будут бороться с расизмом и нацизмом, внедряя в школах программы толерантности, отменяя дискриминационные меры и защищая права меньшинств и СМИ.

21. Территории

Украина обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путём. Переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.

В плане Трампа в этом пункте было прописано следующее:

а) Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами.

b) Херсонская и Запорожская области будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать фактическое признание вдоль линии соприкосновения.

c) Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

d) Украина выведет свои войска из контролируемой ею части Донецкой области, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной территорией Российской Федерации. Российские войска не войдут в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных соглашений Российская Федерация и Украина обязуются не изменять их силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр в коммерческих целях, и будут достигнуты соглашения о свободном перемещении грузов зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

а) Все оставшиеся пленные и тела будут обменены по принципу "всех на всех".

b) Все задержанные гражданские лица и заложники будут возвращены, включая детей.

c). Будет реализована программа воссоединения семей.

d). Будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

В американской версии – в течение 100 дней.

26. Будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта.

В варианте США – Все стороны, вовлеченные в этот конфликт получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

27. Настоящее соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его реализация будет контролироваться и гарантироваться Советом по вопросам мира под председательством президента Дональда Трампа.

28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после отвода обеих сторон к согласованным точкам для начала реализации соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.

Ранее знакомые с обсуждением и ходом переговоров в Женеве источники газеты Financial Times сообщали, что план был сокращен с 28 до 19 пунктов, однако собеседники WP утверждали, что окончательное количество пунктов еще не согласовано.

Напомним, 25 ноября состоится видеоконференция "Коалиции желающих", где лидеры продолжат оценку дальнейших шагов для реализации "мирного плана".