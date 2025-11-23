Зеленський швидко відповів Трампу щодо "невдячності" України

Український лідер не став загострювати відносини

Лідерство Сполучених Штатів важливе. Україна вдячна за все, що Америка й президент Дональд Трамп роблять заради безпеки.

Україна зберігає максимальну конструктивність. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.

Що потрібно знати

У Женеві відбувається обговорення мирного плану

Команди переговорників порозумілися

Україні необхідний результат, який наближає країну до миру та безпеки

За його словами, команди перемовників у Женеві працюють із партнерами.

"Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи", — зауважив глава держави.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб був практичний результат, який би наближав Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки.

Зазначимо, 23 листопада у швейцарській Женеві проходить обговорення "мирного плану" між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. Остаточний варіант угоди має бути узгоджений на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Українська делегація в Женеві

Делегація США в Женеві

Українську делегацію очолює керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. З американської сторони на зустрічі представлені державний секретар США Марк Рубіо, міністр армії Ден Дрісколл та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.

