Європі "мирний план" так і не показали: Литва наполягає на трьох принципах переговорів

МЗС Литви має чітку позицію — Україна має бути учасником переговорів щодо будь-якого плану миру

Європейські партнери України не бачили новий так званий американсько-російський мирний план для України. Водночас Литва послідовно тримається принципу територіальної цілісності України, маючи подібний досвід в минулому.

Що потрібно знати:

У МЗС Литви підкреслюють, що Україна має бути безпосереднім учасником будь-яких перемовин

Литва вважає, що європейські держави повинні бути залучені до обговорення домовленостей

Литва апелює до американського Акту Самнера Уеллса 1940 року як до історичного прецеденту невизнання окупації

Про це в коментарі кореспондентці "Телеграфу" на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі зазначив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він наголосив, що йому наразі не вдалось зустрітись ні з ким, хто міг би бачити план на власні очі. Проте суверенітет України — важлива річ для Литви, акцентує дипломат.

Ми не можемо сприймати як нову реальність, нову нормальність те, що ми переглядаємо території країн. Це важливо Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви

При спілкуванні з американськими дипломатами, литовський високопосадовець нагадує їм про Акт Самнера Уеллса, ухвалений у 1940 році, щодо окупації балтійських країн. "Той самий принцип має діяти й тут, щодо України", — каже міністр Будріс.

Довідково: Акт Самнера Уеллса або ж Декларація Уеллса (Sumner Welles Declaration) — документ Держдепу США. Він висловлював офіційну політику США з невизнання насильницького приєднання (анексії) країн Балтії Радянським союзом. Литва була однією з них, поруч з Естонією та Латвією.

Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви

Інший важливий аспект, на якому наголосив Будріс — участь України в переговорах. "Українці мають бути за столом переговорів, вони мають це схвалити. І я не чув, щоб вони були залучені", — каже він в коментарі.

Голова МЗС Литви також наголосив, що Європа має бути частиною обговорення мирного плану щодо України, адже "це стосується нашої безпеки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що деталі нової мирної ініціативи публікували закордонні видання. Вони здебільшого ґрунтуються на поступках інтересами України, зокрема територіальною цілісністю. Держсекретар США Марко Рубіо намагався пояснити позицію США, але назвав Україну та Росію "сторонами конфлікту" та отримав порцію критики в мережі.