США та Росія розробляють таємний план щодо припинення війни. Москва дуже задоволена, - ЗМІ

Документ нібито готують під майбутню зустріч Трампа з Путіним

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводить таємні консультації з Кремлем, розробляючи новий план припинення вогню в Україні. Документ містить 28 пунктів і Росія сприймає його "з оптимізмом".

Що треба знати:

ЗМІ дізналися, що Вашингтон та Москва працюють над спільним планом припинення війни

Він охоплює також гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною

У Москві заявили, що за основу будуть взяті домовленості Трампа та Путіна на Алясці

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на заяви офіційних осіб США та Росії. Розробку нового мирного плану для досягнення миру в Україні очолює спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф. З боку РФ участь у консультаціях бере російський посланець Кирило Дмитрієв.

Що відомо про новий мирний план США для України

Деталі нового мирного плану адміністрації Трампа тримають у таємниці. Однак відомо, що він матиме чотири частини, до яких увійде 28 пунктів.

мир в Україні

гарантії безпеки

безпека в Європі

майбутні відносини США з Росією та Україною

Росія задоволена

Як передбачається врегулювати питання територій, не уточнюється. Дмітрієв заявив, що "ми відчуваємо, що російська позиція дійсно почута". Водночас невідомо, як до нового плану поставиться Україна та її європейські партнери.

Зазначається, що на початку цього тижня Віткофф обговорив план із радником Зеленського з нацбезпеки Рустемом Умеровим. Це виданню підтвердив український посадовець.

Ми знаємо, що американці над чимось працюють, — сказав він

Трамп вважає, що треба "проявити гнучкість"

При цьому представник Білого дому нагадав Axios, що президент США Дональд Трамп прагне припинити війну в Україні. Він вважає, що шанси на це є і треба "проявити гнучкість".

Президент ясно дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства й укласти угоду про припинення війни. Трамп вважає, що є шанс покласти край цій безглуздій війні, якщо проявити гнучкість, — зазначив представник Білого дому

Своєю чергою Дмитрієв повідомив Axios, що основна ідея плану в тому, щоб узяти за основу принципи, узгоджені Трампом і главою РФ Володимиром Путіним на Алясці в серпні. За його словами, на цій базі готується врегулювання війни, відновлення російсько-американських відносин та "вирішення проблем безпеки Росії".

Дмитрієв зазначив, що мета консультацій — підготовка письмового документа до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Представник РФ додав, що американська сторона зараз пояснює українцям і європейцям нібито "переваги" свого нинішнього підходу.

Американський чиновник підтвердив виданню, що Білий дім почав інформувати європейських і українських чиновників про свій новий план. За його словами, на думку адміністрації Трампа, є шанс переконати Україну та Європу у його доцільності. Чиновник наголосив, що план буде адаптовано з урахуванням пропозицій усіх сторін.

Ми вважаємо, що зараз найкращий час для цього плану. Але обидві сторони мають бути практичними та реалістичними, — зазначив він

Як повідомляв "Телеграф", 19 листопада президент України Володимир Зеленський у Туреччині зустрінеться з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. За словами Зеленського, мета зустрічі — "активізація перемовин".