Европе "мирный план" так и не показали: Литва настаивает на трех принципах переговоров

МИД Литвы имеет четкую позицию — Украина должна быть участником переговоров по любому плану мира

Европейские партнеры Украины не видели нового так называемого американо-российского мирного плана для Украины. В то же время Литва последовательно придерживается принципа территориальной целостности Украины, имея подобный опыт в прошлом.

Что нужно знать:

В МИД Литвы подчеркивают, что Украина должна быть непосредственным участником любых переговоров

Литва считает, что европейские государства должны быть вовлечены в обсуждение договоренностей

Литва апеллирует к американскому Акту Самнеру Уэллсу в 1940 году как к историческому прецеденту непризнания оккупации

Об этом в комментарии корреспонденту "Телеграфа" на полях Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе отметил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Он подчеркнул, что ему пока не удалось встретиться ни с кем, кто мог бы видеть план своими глазами. Однако суверенитет Украины – важная вещь для Литвы, акцентирует дипломат.

Мы не можем воспринимать как новую реальность, новую нормальность того, что мы пересматриваем на территории стран. Это важно Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы

Важная тема: Война закончится через несколько недель? Что нужно знать о новом "мирном плане" США и России

При общении с американскими дипломатами, литовский чиновник напоминает им об Акт Самнера Уэллса, принятом в 1940 году, по оккупации балтийских стран. "Тот же принцип должен действовать и здесь, в отношении Украины", — говорит министр Будрис.

Справка: Акт Самнера Уэллса или Декларация Уэллса (Sumner Welles Declaration) — документ Госдепа США. Он выражал официальную политику США по непризнанию насильственного присоединения (аннексии) стран Балтии Советским союзом. Литва была одной из них рядом с Эстонией и Латвией.

Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы

Другой важный аспект, который подчеркнул Будрис — участие Украины в переговорах. "Украинцы должны быть за столом переговоров, они должны одобрить это. И я не слышал, чтобы они были привлечены", — говорит он в комментарии.

Глава МИД Литвы также подчеркнул, что Европа должна быть частью обсуждения мирного плана по Украине, ведь "это касается нашей безопасности".

Ранее Телеграф рассказывал, что детали новой мирной инициативы публиковали зарубежные издания. Они в основном основываются на уступках интересами Украины, в частности, территориальной целостностью. Госсекретарь США Марк Рубио пытался объяснить позицию США, но назвал Украину и Россию "сторонами конфликта" и получил порцию критики в сети.