Перешкода лише одна: глава МЗС Франції зробив гучну заяву про переговори

Позиція Парижа відображає прагнення рішення без тиску на Київ

Франція виступає за мирне врегулювання війни в Україні, але не за рахунок капітуляції Києва. Париж прагне справедливого миру, який має починатися з припинення вогню на лінії зіткнення, що дасть можливість переговори щодо територій та гарантій безпеки.

Що потрібно знати:

Громадська думка в Україні відкидає поступки Москві

Україна вже дев’ять разів демонструвала готовність розпочати переговори

Основну перешкоду для прямих контактів Заходу з Москвою Париж називає позицію Володимира Путіна

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро про мирний план на полях Ради міністра закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Ми хочемо миру, українці хочуть миру. Справедливого миру, що поважає суверенітет кожного. Міцного миру, який не буде поставлений під загрозу новими агресіями. Але мир не може означати капітуляцію. Ми не хочемо капітуляції України. І ви можете уявити, що українці, які героїчно чинять опір уже понад три роки агресії з боку Росії, завжди відмовляться від будь-якої форми капітуляції каже міністр.

Посилаючись на результати різних опитувань в Україні, Жан-Ноель Барро зауважив, що український народ повністю виключає будь-яку капітуляцію.

Мир має починатися з припинення вогню на лінії зіткнення, що дозволить розпочати переговори щодо територій та гарантій безпеки. Це те, що ми завжди говорили, і це те, що завжди говорила Україна. Україна вже дев’ять разів демонструвала готовність вступити в такі переговори. І ми бачимо, що сьогодні саме Росія Володимира Путіна є перешкодою додав глава МЗС.

На питання "Телеграфа", чи має Європа безпосередньо вести переговори та контакти з РФ після закінчення війни, Жан-Ноель Барро відповів, що єдиною перешкодою для цього залишається Путін.

Завжди добре, коли відбуваються дискусії, за умови, що вони правильно структуровані. Як я вже сказав, дискусії мають починатися з припинення вогню на лінії зіткнення, яке дозволить розпочати переговори щодо питання територій та питання гарантій безпеки. Ми це говорили, США це говорили, президент Трамп це говорив, і українці до цього готові. Єдиною перешкодою для таких впорядкованих дискусій досі є Володимир Путін сказав він.

