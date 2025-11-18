В Туреччині поновлюють перемовини по Україні. Що вже відомо (всі деталі)

Попередня зустріч щодо завершення війни у Туреччині відбулася наприкінці липня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 19 листопада відвідає Туреччину для активізації перемовин. У вівторок глава держави перебуває в Іспанії, а у понеділок уклав важливі угоди у Франції.

Що треба знати:

Зеленський анонсував візит до Туреччини для відновлення переговорів про припинення війни

Особливу увагу буде приділено новим обмінам полоненими з РФ

За даними ЗМІ, участь у зустрічі візьме спецпредставник президента США Стів Віткофф

Зеленський їде на переговори в Туреччину

Завтра (19 листопада, — ред.) – зустрічі в Туреччині. Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених, Володимир Зеленський

Він додав, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, "які потрібні нашій державі". 20 листопада має відбутися засідання Ставки.

Участь у зустрічі візьме Стів Віткофф

Журналіст Reuters Ахмед Рашид поінформував, що у переговорах з Зеленським в Туреччині візьме участь спецпредставник президента США Стів Віткофф. Про це журналіст написав у соцмережі Х.

Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело, — пише Рашид

Стів Віткофф

Умєров анонсував відновлення обмінів полоненими

Варто зазначити, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 15 листопада повідомив, що через посередників провів консультації в Туреччині та ОАЕ з приводу відновлення обмінів військовополоненими з Росією. Йдеться про звільнення 1 200 українців.

Як в РНБО коментують відновлення переговорів у Туреччині

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у Telegram, що перезапуск мирних ініціатив потрібний, і новини про це є гарним знаком. Він наголосив, що "інструменти впливу на Росію для завершення війни доведеться застосовувати різним сторонам".

Що відомо про попередні раунди переговорів у Туреччині

Вперше переговори між Україною та РФ у Туреччині пройшли невдовзі після повномасштабного нападу Росії. Після того як президентом США знову став Дональд Трамп, Москва та Київ відновили переговори в Туреччині.

Було проведено три раунди (у травні, червні та липні) однак прогресу в питанні завершення війни досягти не вдалося. Кремль продовжує наполягати на своїх абсурдних вимогах та лише створює видимість переговорів. Єдиний та дуже важливий результат зустрічей у Туреччині — домовленості про обміни полоненими.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України Максим Бужанський заявив, що сподівається на припинення вогню наприкінці 2025 року. Він додав, що йдуть деякі процеси, яких ми не бачимо у публічній площині.