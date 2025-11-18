В Турции возобновляют переговоры по Украине. Что уже известно (все детали)

Предыдущая встреча по завершению войны в Турции состоялась в конце июля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров. Во вторник глава государства находится в Испании, а в понедельник заключил важные соглашения во Франции.

Что нужно знать:

Зеленский анонсировал визит в Турцию для возобновления переговоров о прекращении войны

Особое внимание будет уделено новым обменам пленными с РФ

По данным СМИ, участие во встрече примет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф

Зеленский едет на переговоры в Турцию

Завтра (19 ноября – ред.) – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных, Владимир Зеленский

Он добавил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, "которые нужны нашему государству". 20 ноября должно состояться заседание Ставки.

Участие во встрече примет Стив Уиткофф

Журналист Reuters Ахмед Рашид проинформировал, что в переговорах с Зеленским в Турции примет участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Об этом журналист написал в соцсети Х.

Специальный представитель США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник, — пишет Рашид

Стив Уиткофф

Умеров анонсировал возобновление обменов пленными

Следует отметить, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 15 ноября сообщил, что через посредников провел консультации в Турции и ОАЭ по поводу возобновления обменов военнопленными с Россией. Речь идет об освобождении 1200 украинцев.

Как в СНБО комментируют возобновление переговоров в Турции

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram, что перезапуск мирных инициатив нужен, и новости об этом — хороший знак. Он подчеркнул, что "инструменты влияния на Россию для завершения войны придется применять разным сторонам".

Что известно о предыдущих раундах переговоров в Турции

Впервые переговоры между Украиной и РФ в Турции прошли после полномасштабного нападения России. После того как президентом США снова стал Дональд Трамп, Москва и Киев возобновили переговоры в Турции.

Были проведены три раунда (в мае, июне и июле), однако прогресса в вопросе завершения войны достичь не удалось. Кремль продолжает настаивать на своих абсурдных требованиях и создает только видимость переговоров. Единственный и очень важный результат встреч в Турции – договоренности об обмене пленными.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины Максим Бужанский заявил, что надеется на прекращение огня в конце 2025 года. Он добавил, что идут некоторые процессы, которые мы не видим в публичной плоскости.