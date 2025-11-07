Переговорні процеси тривають: Бужанський назвав терміни можливого припинення вогню

За словами Стіва Віткоффа, настання миру в Газі розв’язало руки США, щоб впритул зайнятися припиненням війни в Україні

Народний депутат України Максим Бужанський досі сподівається на припинення вогню наприкінці 2025 року. Представник Трампа Стів Віткофф заявив, що мир у Газі дозволить США зосередитись на Україні. Водночас Москва та Київ б’ють по енергетичних секторах один одного.

Що потрібно знати:

Нардеп Максим Бужанський сподівається на припинення вогню наприкінці листопада чи у грудні поточного року

Стів Віткофф заявив, що мир у Газі дозволить США зосередитися на Україні

Росія та Україна продовжують завдавати взаємних ударів по енергетичному сектору

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат України Максим Бужанський.

Він зазначив, що все ще сподівається на припинення вогню наприкінці листопада чи у грудні, попри зупинку переговорів. З’явилися заяви представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, що настання миру в Газі розв’язує американцям руки для того, щоб повністю зосередитися на припиненні війни в Україні.

"Паралельно — була заява самого Трампа, що на його думку є певний прогрес у переговорах, крім того, у цю ж добу була заява Орбана, що залишилося кілька деталей, які необхідно погодити, щоб відбулася зустріч Трампа та Путіна", — додав парламентарій.

За його словами, деякі процеси, яких ми не бачимо у публічній площині, однаково йдуть. Однак, до чого вони приведуть, поки прогнозувати неможливо.

Водночас Російська Федерація щосили намагається зламати наш тил, завдаючи ударів по енергетиці за допомогою різних видів озброєнь. Противник нарощує зусилля в цьому напрямі протягом чотирьох років, поки що безуспішно.

"У свою чергу ми робимо все для того, щоб ця війна стала нестерпно дорогою для РФ, щоб до санкцій, які обмежують і вражають її економіку, додалися прямі, секційні збитки, які прямо зараз впливатимуть на їх головну бюджетну галузь — нафтову", — пояснив Бужанський.

На його думку, ця шкода вже впливає на повсякденне життя росіян – виникають складнощі та перебої із постачанням бензину. Ці збитки не можуть не позначатися на логістиці та боєздатності армії РФ. Нардеп стверджує, що саме ця тактика є найефективнішим інструментом тиску на Росію з тих, що має Україна.

Раніше Бужанський заявив, що вважає найкращим президентом України Леоніда Кучму, оскільки він мав колосальний управлінський досвід.