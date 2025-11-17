Візит Зеленського до Парижу. Україна та Франція підписали важливу угоду (відео)

Перед цим глава України відвідав Грецію

Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Парижі, де зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Очікується, що в ході візиту буде ухвалено низку важливих для України угод.

Що треба знати:

Володимир Зеленський почав тиждень дипломатії — відвідав Грецію, зараз у Франції, а потім проведе переговори в Іспанії

Зеленський та Макрон мають укласти важливі для обороноздатності України угоди

Йдеться про зміцнення бойової авіації та протиповітряної оборони нашої країни

Оновлено. ОП транслює підписання важливої угоди між Україною та Францією. Вона спрямована на посилення обороноздатності України.

Офіс президента України транслював церемонію зустрічі Зеленського та Макрона. Раніше на своїй сторінці у соцмережі Х глава України анонсував укладання угоди, згідно з якою Париж постачатиме Києву засоби ППО, військові літаки та ракети.

Відбудеться значне посилення нашої бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. Згідно з графіком візиту, це відбудеться в понеділок, Володимир Зеленський

За даними Reuters, переговори про те, яким чином Франція може підсилити протиповітряну оборону Києва, тривали кілька тижнів. Видання вказує, що зараз Париж перебуває в умовах бюджетної нестабільності, що викликає питання, наскільки Франція справді може допомогти Києву.

