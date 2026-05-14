Усі перекази на картку перевірятимуть? Українцям пояснили, що зміниться вже скоро

Фінмоніторинг стає не жорсткішим, а точнішим

В українців виникає чимало запитань через майбутні зміни у сфері фінансового моніторингу. Банкірка пояснила, що зміниться та чи варто побоюватися за гроші на картках та розкриття банківської таємниці.

Суть нововведень не в тому, щоб встановити тотальний контроль над усіма фінансовими операціями, а в гармонізації українських правил з європейськими стандартами та підвищенні прозорості фінансової системи, розповіла "Телеграфу" Марина Павленко, провідна експертка з фінансового моніторингу "ГЛОБУС БАНКУ". Вона пояснила, що мета не в посиленні тиску на клієнтів банків, а в переході до більш сучасної моделі фінмоніторингу.

Ця модель дасть змогу швидше виявляти підозрілі схеми, запобігати відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим зловживанням. При цьому зайвих бар’єрів для доброчесних громадян нововведення не створять.

Держава знатиме про рух коштів на рахунках та вміст банківських сейфів?

Планується запуск єдиного державного реєстру рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, що викликає тривогу в українців. Як пояснила Марина Павленко, у цьому реєстрі буде міститися базова інформація — зокрема номер рахунку у форматі IBAN, назва банку, дані власника, а також відомості про факт користування індивідуальним сейфом. Проте в базі не буде даних про залишки коштів на рахунках, інформації про рух коштів та вміст банківських сейфів.

"Принципово важливо, що в новому законі мова йде не про відкриття банківської таємниці в її класичному розумінні, а про систематизацію базових даних щодо наявності рахунків і сейфів", — пояснила банкірка.

Подібні механізми вже давно існують у багатьох європейських країнах. Вони дають змогу зробити систему більш структурованою, сумісною з європейськими підходами та більш ефективною для виявлення ризиків.

Коли правоохоронці отримають доступ до реєстру

Прямий доступ правоохоронних органів до реєстру рахунків має запрацювати не одразу, а лише на фінальному етапі євроінтеграції, пояснила Марина Павленко. Конкретно — не раніше ніж за шість місяців до набуття Україною статусу держави — члена ЄС.

"Тут важливо розуміти саму роль фінансового моніторингу. Його завдання — не розслідувати злочини, а виявляти підозрілі фінансові операції/діяльність, аналізувати їх і, за наявності законних підстав, передавати матеріали тим органам, які вже уповноважені проводити перевірки чи розслідування. Тобто фінмоніторинг фіксує ризик, а далі в межах своїх повноважень діють відповідні органи", — пояснила вона.

Чи стануть нові правила проблемою для звичайних українців та як це працює зараз

За оцінкою банкірки, для більшості звичайних клієнтів банків нові правила фінмоніторингу не мають стати проблемою. За її словами, вже зараз фінмоніторинг стає не жорсткішим, а точнішим.

"Банк не аналізує під мікроскопом кожен побутовий платіж. Увага зосереджується насамперед на нетипових, незрозумілих або ризикових операціях, які не відповідають фінансовому профілю клієнта. Для законослухняних громадян, які користуються рахунками прозоро і зрозуміло, це не має створювати додаткового дискомфорту", — наголосила експертка.

Що оцінюють банки. Інфографіка Телеграф/ШІ

Банки оцінюють не лише суми переказів, а й загальну поведінку за рахунком:

регулярність операцій,

джерела надходжень,

кількість контрагентів,

призначення платежів,

відповідність транзакцій фінансовому профілю клієнта.

Саме тому навіть відносно невеликі суми в окремих випадках можуть привернути увагу, якщо мають ознаки ризиковості, зазначила представниця "ГЛОБУС БАНКУ". Водночас звичайні повсякденні платежі найчастіше не викликають додаткових питань.

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників бізнесу

Цей блок змін важливий для нормальної взаємодії бізнесу з банками та міжнародними партнерами.

"Для бізнесу це означає необхідність максимально відповідально ставитися до інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарів. Формальний підхід тут уже не працюватиме. Якщо компанія подає неповні або свідомо недостовірні дані, це може створити не лише юридичні наслідки, а й практичні труднощі у взаємодії з банками", — зазначила Марина Павленко.

Що робити, щоб уникнути блокування рахунків та додаткових перевірок

Насамперед рахунок слід використовувати відповідно до його призначення. Якщо це особиста картка, на неї не мають надходити кошти за підприємницьку діяльність або транзитні перекази для третіх осіб. Важливо коректно заповнювати призначення платежу, особливо якщо йдеться про великі суми або нетипові операції.

Також варто уникати схем, коли на рахунок надходить багато дрібних переказів від великої кількості незнайомих осіб, а кошти швидко переказуються далі. Саме такі моделі можуть виглядати для банку ризиковими. У разі великих або незвичних надходжень бажано мати документи, які підтверджують походження коштів: договір, довідку, декларацію, підтвердження продажу майна або інші відповідні документи.

"Найкращий спосіб уникнути проблем із фінмоніторингом — це прозорість. Якщо клієнт може логічно пояснити свої операції, користується рахунком за призначенням і за потреби готовий підтвердити походження коштів, то посилення стандартів фінмоніторингу не становить для нього загрози", — підсумувала Марина Павленко.

