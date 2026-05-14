Чому вершкове масло починає гірчити: головна помилка у зберіганні — перевірте свої знання

Багато хто звик залишати вершкове масло на кухонному столі або зберігати його у спеціальному відділенні дверцят холодильника.

Однак експерти попереджають: саме такі звички можуть значно скоротити термін придатності продукту та зіпсувати його смак. Неправильне зберігання призводить до того, що масло вбирає сторонні запахи, темнішає і навіть починає гірчити. Фахівці пояснили, де насправді потрібно тримати вершкове масло, щоб воно залишалося свіжим якомога довше. Про це йдеться на порталі "Southern Living".

Експерти наголошують, що вершкове масло, як і більшість молочних продуктів, необхідно зберігати в холодильнику. Попри популярну звичку залишати його при кімнатній температурі для м’якості, продукт не варто тримати на столі довше кількох годин. Тривале перебування у теплі може негативно вплинути не лише на смак, а й на безпечність продукту.

Окрему увагу спеціалісти звертають на місце зберігання в холодильнику. Найгіршим варіантом вважаються дверцята, хоча саме там часто передбачені спеціальні відділення для масла. Причина проста — температура у дверцятах постійно змінюється через часте відкривання холодильника. Через це масло швидше псується та втрачає свою ніжну текстуру.

Ще одна поширена проблема — здатність масла швидко вбирати сторонні запахи. Якщо поряд лежать цибуля, часник або копчені продукти, вершковий смак може зіпсуватися вже за кілька днів. Саме тому після відкриття упаковки продукт рекомендують додатково поміщати у герметичний контейнер або щільний пакет.

Для тривалого зберігання масло дозволяється заморожувати. Найкраще залишати його в оригінальній упаковці та використовувати протягом кількох місяців після заморожування. Розморожувати продукт радять поступово — у холодильнику протягом ночі. Якщо масло потрібно швидко зробити м’яким, його можна натерти на тертці — тонка стружка швидко нагріється до кімнатної температури.

Експерти також нагадують, як зрозуміти, що масло вже зіпсувалося. Основними ознаками є різкий неприємний запах, кислий присмак і надто темний жовтий колір. Будь-які сліди плісняви також свідчать про те, що продукт потрібно негайно викинути.

Таким чином, правильне зберігання вершкового масла — не лише питання смаку, а й безпеки. І хоча багато хто роками тримає масло у дверцятах холодильника або на кухонному столі, експерти радять переглянути ці звички, щоб продукт довше залишався свіжим і якісним.