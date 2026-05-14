Все переводы на карту будут проверять? Украинцам объяснили, что изменится уже скоро

Финмониторинг становится не более жестким, а более точным

У украинцев возникает немало вопросов из-за будущих изменений в сфере финансового мониторинга. Банкир объяснила, что изменится и стоит ли опасаться за деньги на карточках и раскрытие банковской тайны.

Суть нововведений не в том, чтобы установить тотальный контроль над всеми финансовыми операциями, а в гармонизации украинских правил с европейскими стандартами и повышении прозрачности финансовой системы, рассказала "Телеграфу" Марина Павленко, ведущая эксперт по финансовому мониторингу "ГЛОБУС БАНКА". Она объяснила, что цель не в усилении давления на клиентов банков, а в переходе к более современной модели финмониторинга.

Эта модель позволит быстрее выявлять подозрительные схемы, предотвращать отмывание средств, финансирование терроризма и другие финансовые злоупотребления. При этом лишних барьеров для добродетельных граждан нововведения не создадут.

Государство будет знать о движении средств на счетах и содержании банковских сейфов?

Планируется запуск единого государственного реестра счетов и индивидуальных сейфов физических лиц, что вызывает тревогу у украинцев. Как пояснила Марина Павленко, в этом реестре будет содержаться базовая информация – в частности номер счета в формате IBAN, название банка, данные владельца, а также сведения о факте пользования индивидуальным сейфом. Однако в базе не будет данных об остатках средств на счетах, информации о движении средств и содержании банковских сейфов.

"Принципиально важно, что в новом законе речь идет не об раскрытии банковской тайны в ее классическом понимании, а о систематизации базовых данных по наличию счетов и сейфов", – пояснила банкир.

Подобные механизмы уже давно существуют во многих европейских странах. Они позволяют сделать систему более структурированной, совместимой с европейскими подходами и более эффективной для выявления рисков.

Когда правоохранители получат доступ к реестру

Прямой доступ правоохранительных органов в реестр счетов должен заработать не сразу, а только на финальном этапе евроинтеграции, пояснила Марина Павленко. Конкретно — не раньше чем за шесть месяцев до обретения Украиной статуса государства — члена ЕС.

"Здесь важно понимать саму роль финансового мониторинга. Его задача — не расследовать преступления, а выявлять подозрительные финансовые операции/деятельность, анализировать их и, при наличии законных оснований, передавать материалы тем органам, которые уже уполномочены проводить проверки или расследования. То есть финмониторинг фиксирует риск, а дальше в пределах своих полномочий действуют соответствующие органы", – объяснила она.

Станут ли новые правила проблемой для обычных украинцев и как это работает сейчас

По оценке банкира, для большинства обычных клиентов банков новые правила финмониторинга не должны стать проблемой. По ее словам, уже сейчас финмониторинг становится не более жестким, а более точным.

"Банк не анализирует под микроскопом каждый бытовой платеж. Внимание сосредотачивается прежде всего на нетипичных, непонятных или рисковых операциях, не соответствующих финансовому профилю клиента. Для законопослушных граждан, пользующихся счетами прозрачно и понятно, это не должно создавать дополнительного дискомфорта", — подчеркнула эксперт.

Что оценивают банки. Инфографика Телеграф/ИИ

Банки оценивают не только суммы переводов, но и общее поведение по счету:

регулярность операций,

источники поступлений,

количество контрагентов,

назначение платежей,

соответствие транзакций финансовому профилю клиента.

Именно поэтому даже относительно небольшие суммы в отдельных случаях могут привлечь внимание, если есть признаки рискованности, отметила представитель "ГЛОБУС БАНКА". В то же время обычные повседневные платежи зачастую не вызывают дополнительных вопросов.

Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса

Этот блок изменений важен для нормального взаимодействия бизнеса с банками и международными партнерами.

"Для бизнеса это означает необходимость максимально ответственно относиться к информации о структуре собственности и конечных бенефициарах. Формальный подход здесь уже не будет работать. Если компания представляет неполные или заведомо недостоверные данные, это может создать не только юридические последствия, но и практические трудности во взаимодействии с банками", — отметила Марина Павленко.

Что делать, чтобы избежать блокировки счетов и дополнительных проверок

В первую очередь счет следует использовать в соответствии с его назначением. Если это личная карточка, на нее не должны поступать средства за предпринимательскую деятельность или транзитные переводы третьим лицам. Важно корректно заполнять назначение платежа, особенно если речь идет о больших суммах или нетипичных операциях.

Также следует избегать схем, когда на счет поступает много мелких переводов от большого количества незнакомых лиц, а средства быстро переводятся дальше. Именно такие модели могут выглядеть для банка рискованными. При больших или необычных поступлениях желательно иметь документы, подтверждающие происхождение средств: договор, справку, декларацию, подтверждение продажи имущества или другие соответствующие документы.

"Самый лучший способ избежать проблем с финмониторингом — это прозрачность. Если клиент может логически объяснить свои операции, пользуется счетом по назначению и при необходимости готов подтвердить происхождение средств, то усиление стандартов финмониторинга не представляет для него угрозы", — подытожила Марина Павленко.

