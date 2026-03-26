Превзошла "Арсенальную": самая глубокая станция метро больше не в Украине (фото, видео)

Знаменитая станция киевского метрополитена "Арсенальная" уступила статус самой глубокой в мире станции "Хуньянцунь" в городе Чунцин в Китае. Последняя построена на глубине 116 метров.

Однако столичная "Арсенальная" остается самой глубокой станцией метро в Европе. Об этом пишет Oddity Central.

Что известно о станции-рекордсменке

Станция "Хуньянцунь" расположена в районе Юйчжун города Чунцин на 5-й и 9-й линиях метро между проспектом Цзинвэй и дорогой Шабинь. Ее построили всего за 400 дней и открыли в 2022 году.

Вход на станцию Хуньянцунь

Глубина залегания станции составляет 116 метров, что эквивалентно примерно 40 этажам под землей. Поэтому она быстро стала интересным местом для туристов в Чунцине.

Эскалаторы на станции Хуньянцунь

Интересно, что спуск к нижней части станции "Хуньяньцунь" на лифте занимает 53 секунды, что из-за перепада давления приводит к заложенности ушей. В то же время этот же путь на эскалаторах будет занимать более 10 минут. Когда давление воздуха извне барабанной перепонки отличается от давления внутри, вызывается баротравма уха. Чаще это происходит во время крутых спусков и подъемов и обычно ассоциируется со взлетами и приземлениями самолетов или переходами в горах.

Платформа на станции Хуньянцунь украшена барельефами.

