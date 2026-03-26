Перевершила "Арсенальну": найглибша станція метро більше не в Україні (фото, відео)

Знаменита станція київського метрополітену "Арсенальна" поступилась статусом найглибшої у світі станції "Хуньянцунь" в місті Чунцін в Китаї. Остання збудована на глибині 116 метрів.

Проте столична "Арсенальна" залишається найглибшою станцією метро в Європі. Про це пише Oddity Central.

Що відомо про станцію-рекордсменку

Станція"Хуньянцунь" розташована в районі Юйчжун міста Чунцін на 5-й та 9-й лініях метро, між проспектом Цзінвей і дорогою Шабінь. Її побудували лише за 400 днів і відкрили у 2022 році.

Вхід на станцію Хуньянцунь

Вхід на станцію Хуньянцунь

Вхід на станцію Хуньянцунь

Вхід на станцію Хуньянцунь

Глибина залягання станції складає 116 метрів, що еквівалентно приблизно 40 поверхам під землею. Через це вона швидко стала цікавим місцем для туристів в Чунціні.

Ескалатори на станції Хуньянцунь

Ескалатори на станції Хуньянцунь

Спуск до платформи на ескалаторах займає понад 10 хвилин

Цікаво, що спуск до нижньої частини станції "Хуньяньцунь" на ліфті займає 53 секунди, що, через перепад тиску, призводить до закладеності вух. Водночас цей же шлях на ескалаторах займатиме понад 10 хвилин. Коли тиск повітря ззовні барабанної перетинки відрізняється від тиску всередині, спричиняється баротравма вуха. Найчастіше це відбувається під час крутих спусків та підйомів і зазвичай асоціюється зі злетами та приземленнями літаків або переходами в горах.

Платформа на станції Хуньянцунь прикрашена барельєфами

