Подземный шедевр Европы: как выглядит одна из самых красивых станций метро в мире

Скальный интерьер и художественные узоры превратили транспортный объект в настоящую достопримечательность

В швецкой столице Стокгольме расположена одна из самых красивых и необычных станций метро в мире — T-Centralen. Ее особенность в художественном оформлении прямо на природной скале. Благодаря красочному дизайну станция больше напоминает галерею.

T-Centralen находится в округе Норрмальм в центре города. Является пересадочной на одноимённые станции Красной и Зелёной линий (образующие между собой кросс-платформенную пересадку). Через пешеходный переход соединена с центральным железнодорожным вокзалом и автовокзалом Стокгольма.

Интересно, что станция была вырублена в скале. Своды имеют неправильную форму и не обделаны, лишь покрыты защитным слоем набрызг-бетона.

Станция T-Centralen. Фото: Википедия

Переход от станции Т-Сентрален к Стокгольм-Сити. Фото: Википедия

Арки и нижние части пилонов выкрашены в голубой цвет, своды расписаны голубыми стилизованными изображениями веток с листьями.

Эскалаторы на Синей линии. Фото: Википедия

Декор включает растительные узоры и силуэты рабочих — символ строительства метро. Поэтому его часто называют самой длинной художественной галереей в мире.

Поезд на платформе Синий линии. Фото: Википедия

Сегодня T-Centralen остается не только важным транспортным узлом, но и популярной туристической достопримечательностью, куда специально приходят, чтобы увидеть необычное подземное искусство.

Граффити на стенах станционного зала Синей линии. Фото: Википедия

