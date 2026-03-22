Мог быть со шпилем и колоннами: как должен был выглядеть морвокзал в Одессе и почему проект изменили (фото)

Морвокзал в Одессе менялся несколько раз

Морской вокзал в Одессе давно считается одной из главных достопримечательностей города. До полномасштабного вторжения туристы спешили туда, чтобы сделать знаковое фото, сами одесситы любили проводить там время. Мало кто знает, что здание морвокзала в Одессе могло быть с колоннами и шпилем и выглядеть совершенно иначе.

"Телеграф" расскажет, как строили морской вокзал в Одессе и как он мог выглядеть.

Сегодня трудно представить, что когда-то на этом месте не было привычного современного здания. Изначально морского вокзала как такового в Одессе не существовало. Пассажирские суда швартовались у Военного мола, где находилось двухэтажное здание.

Вход на старый морвокзал, 1960-е гг. Фото Odessa.Retro

После Второй мировой войны пассажиропоток в Одесском порту значительно вырос, что потребовало строительства нового, более современного морского вокзала. Активное строительство морвокзалов в портовых городах у Черного моря началось в 1950-х годах. Первые проекты морского вокзала для Одессы предполагали строительство здания в стиле ампир — с колоннадами, портиками и высоким шпилем. Но тогда строительство так и не началось.

Позднее, в рамках борьбы с "архитектурными излишествами", проект был существенно переработан. Здание перенесли в центральную часть Нового мола, сделали более лаконичным и "кубическим", в духе конструктивизма и функционализма, но при этом сохранили отдельные элементы классической архитектуры — в частности, колонны. В 1958 году появилось еще несколько вариантов проекта, согласно которым здание формой напоминало послевоенные железнодорожные вокзалы.

Проект морского вокзала за 1958 г. Фото tic.in.ua

В итоге морской вокзал построили по проекту архитекторов Головина и Кремлякова, которые предложили сделать железобетонное здание, напоминающее пассажирский лайнер. В эксплуатацию морской вокзал ввели в 1968 году, хотя основная часть работ была завершена раньше. Перед этим строителям пришлось удлинить Новый мол на 70 метров и создать на его нулевом уровне крупный складской комплекс. После завершения строительства мол одновременно обслуживал как пассажирские, так и грузовые суда, а для посадки пассажиров использовали передвижные трапы-мосты.

В первоначальном виде морской вокзал просуществовал до начала 1990-х годов. К 1994 году здание капитально отремонтировали: большую часть интерьеров заменили на более современные, а вместо складов на подземном уровне появился крупный концертно-выставочный зал. Также были расширены внутренние помещения и обустроен яхт-клуб.

Морвокзал в 2021 году. Фото odessa-life.od.ua

Позже, к 2001 году, на Новом молу возвели высотное здание гостиницы "Одесса", которая изначально входила в сеть Kempinski, но впоследствии была выведена из-под ее управления. Перед морским вокзалом появилась скульптура "Золотое дитя" работы Эрнста Неизвестного, а в 2002 году на причале установили памятник Жене моряка авторства Александра Токарева.

С начала полномасштабного вторжения морской вокзал в Одессе подвергается атакам и не работает.