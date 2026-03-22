Міг бути зі шпилем та колонами: як мав виглядати морвокзал в Одесі та чому проєкт змінили (фото)

Морвокзал в Одесі змінювався кілька разів

Морський вокзал в Одесі давно вважається однією з головних визначних пам'яток міста. До повномасштабного вторгнення туристи поспішали туди, щоб зробити знакове фото, самі одесити любили проводити там час. Мало хто знає, що будівля морвокзалу в Одесі могла бути з колонами та шпилем і виглядати зовсім інакше.

"Телеграф" розповість, як будували морський вокзал в Одесі та як він міг виглядати.

Сьогодні важко уявити, що колись на цьому місці не було звичної сучасної будівлі. Спочатку морського вокзалу як такого в Одесі не існувало. Пасажирські судна швартувалися біля Військового молу, де знаходилася двоповерхова будівля.

Вхід на старий морвокзал, 1960-ті роки. Фото Odessa.Retro

Після Другої світової війни пасажиропотік в Одеському порту значно зріс, що вимагало будівництва нового, сучаснішого морського вокзалу. Активне будівництво морвокзалів у портових містах біля Чорного моря розпочалося у 1950-х роках. Перші проєкти морського вокзалу для Одеси передбачали будівництво будівлі в стилі ампір — з колонадами, портиками та високим шпилем. Але тоді будівництво так і не розпочалося.

Таким міг бути морвокзал в Одесі

Пізніше, в межах боротьби з "архітектурними надмірностями", проєкт був суттєво перероблений. Будівлю перенесли в центральну частину Нового молу, зробили лаконічнішою та "кубічною", у дусі конструктивізму та функціоналізму, але при цьому зберегли окремі елементи класичної архітектури — зокрема, колони. У 1958 році з'явилося ще кілька варіантів проєкту, згідно з якими будівля формою нагадувала післявоєнні залізничні вокзали.

Проект морського вокзалу за 1958 р. Фото tic.in.ua

У результаті морський вокзал побудували за проєктом архітекторів Головіна та Кремлякова, які запропонували зробити залізобетонну будівлю, що нагадує пасажирський лайнер. В експлуатацію морський вокзал ввели в 1968 році, хоча основна частина робіт була завершена раніше. Перед цим будівельникам довелося подовжити Новий мол на 70 метрів і створити на його нульовому рівні великий складський комплекс. Після завершення будівництва мол одночасно обслуговував як пасажирські, так і вантажні судна, а для посадки пасажирів використовували пересувні трапи-мости.

Вечірній морвокзал, 1970-ті роки.

У первісному вигляді морський вокзал проіснував до початку 1990-х років. До 1994 року будівлю капітально відремонтували: більшу частину інтер'єрів замінили на сучасніші, а замість складів на підземному рівні з'явився великий концертно-виставковий зал. Також були розширені внутрішні приміщення та облаштований яхт-клуб.

Морвокзал у 2021 році. Фото odessa-life.od.ua

Пізніше на Новому молу звели висотну будівлю готелю "Одеса", яка спочатку входила до мережі Kempinski, але згодом була виведена з-під її управління. Перед морським вокзалом з'явилася скульптура "Золоте дитя" роботи Ернста Нєізвєстного, а у 2002 році на причалі встановили пам'ятник Дружині моряка авторства Олександра Токарєва.

Пам’ятник дружині моряка та «Золота дитина»

З початку повномасштабного вторгнення морський вокзал в Одесі зазнає атак і не працює.