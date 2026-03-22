Следы Бога и дверь в ад: что скрывает самое мистическое урочище Житомирщины

Тайна украинского села, которое превратилось в камни за одну ночь

Среди полесских лесов на Житомирщине есть место, где реальность вдруг начинает походить на давнюю легенду. Среди деревьев здесь лежат гигантские каменные глыбы, разбросанные так, будто когда-то на этом месте действительно стояло село, а потом за мгновение замерло навеки.

Речь идет о Каменном Селе — одном из самых загадочных урочищ украинского Полесья, расположенном вблизи села Рудня-Замисловицкая. Это не настоящий населенный пункт, а скопление гигантских каменных глыб среди леса, которые настолько похожи на дома, риги и узенькие улочки, что и получили название "каменного села".

Они занимают территорию около 15 гектаров и производят впечатление не просто природного объекта, а целого застывшего мира. Камни здесь имеют разные формы, а часть из них получила собственные названия — в частности, "Камень-пирамида", "Камни Влюбленных", "Божий" и "Дьявольский" камни.

Заказник Каменное Село. Фото: Википедия

Больше всего это место привлекает именно своей таинственностью. Одна из самых распространенных легенд рассказывает, что когда-то на этом месте стояло богатое село. Однажды сюда пришел старый путешественник и попросил у людей еды или приюта, но ему якобы отказали. За человеческую жестокость и алчность все село было наказано — дома, хозяйственные постройки и даже следы жизни превратились в камни. Поэтому валуны и напоминают настоящие сельские застройки.

С этой легендой связывают и происхождение самого названия. "Каменное Село" — потому что это как село, которое стало каменным.

В Каминном Селе туристам показывают камень со следами, которые в народе называют "следами Божьих ног". По поверью эти отпечатки оставил сам Господь, когда сходил на землю. Считается, что если пройти по этому месту и загадать желание, оно может осуществиться. Другая популярная история касается щели между "Божьим" и "Дьявольским" камнями. Говорят, тот, кто сможет протиснуться между ними, очищается от грехов и как бы обновляется.

