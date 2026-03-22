Сліди Бога та двері до пекла: що приховує наймістичніше урочище Житомирщини

Наталія Дума
Автор
Камінне Село
Камінне Село. Фото Колаж Телеграфу

Таємниця українського села, яке перетворилося на каміння за одну ніч

Серед поліських лісів на Житомирщині є місце, де реальність раптом починає скидатися на давню легенду. Поміж дерев тут лежать велетенські кам’яні брили, розкидані так, ніби колись на цьому місці справді стояло село, а потім за одну мить завмерло навіки.

Йдеться про Камінне Село — одне з найзагадковіших урочищ українського Полісся, розташоване поблизу села Рудня-Замисловицька. Це не справжній населений пункт, а скупчення велетенських кам’яних брил серед лісу, які настільки схожі на хати, клуні й вузенькі вулички, що й отримали назву "кам’яного села".

Вони займають територію близько 15 гектарів і справляють враження не просто природного об’єкта, а цілого застиглого світу. Камені тут мають різні форми, а частина з них отримала власні назви — зокрема, "Камінь-піраміда", "Камені Закоханих", "Божий" і "Диявольський" камені.

урочище кам'яне село на житомирщині
Заказник Камінне Село. Фото: Вікіпедія

Найбільше це місце приваблює саме своєю таємничістю. Одна з найпоширеніших легенд розповідає, що колись на цьому місці стояло багате село. Одного дня сюди прийшов старий мандрівник і попросив у людей їжі або прихистку, але йому нібито відмовили. За людську жорстокість і жадібність усе село було покаране — хати, господарські будівлі та навіть сліди життя перетворилися на каміння. Саме тому валуни й нагадують справжні сільські забудови.

урочище кам'яне село на житомирщині
Заказник Камінне Село. Фото: Вікіпедія

Із цією легендою пов’язують і походження самої назви. "Камінне Село" — бо це ніби село, яке стало кам’яним.

Камінне Село на Житомирщині
Заказник Камінне Село. Фото: Вікіпедія

У Камінному Селі туристам показують камінь зі слідами, які в народі називають "слідами Божих ніг". За повір’ям, ці відбитки залишив сам Господь, коли сходив на землю. Вважається, що якщо пройти цим місцем і загадати бажання, воно може здійснитися. Інша популярна історія стосується щілини між "Божим" і "Диявольським" каменями. Кажуть, той, хто зможе протиснутися між ними, очищується від гріхів і ніби оновлюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є село, де навіть скептики починають вірити в дива. Це не просто населений пункт, а відоме місце паломництва.

