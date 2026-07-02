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Фанатка дня: девушка с леопардом стала украшением матча ЧМ-2026 (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Сборная Англии и фанатка команды ДР Конго Новость обновлена 02 июля 2026, 12:24
Сборная Англии и фанатка команды ДР Конго. Фото Getty Images

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На чемпионате мира по футболу-2026 сборная Англии выбила из турнира ДР Конго. На трибунах заметили яркую болельщицу африканской команды.

Что нужно знать

  • Сборная Англии в 1/16 финала обыграла ДР Конго — 2:1
  • Африканская фанатка удивила необычным образом
  • Болельщики на ЧМ-2026 иногда становятся звездами сети

Фанатка ДР Конго своей красотой затмила происходящее на поле. Об этом сообщает "Телеграф".

Болельщица выбрала экстравагантный образ: черную рубашку с полосатым галстуком она дополнила коричневым корсетным топом. Главным акцентом стал большой плюшевый леопард, обернутый вокруг плеч. Образ завершили роскошный золотой венец с черными камнями, большие круглые серьги и массивная брошь на воротнике. Стоит отметить, что прозвище сборной ДР Конго — "Леопарды".

Болельщица сборной ДР Конго на ЧМ-2026
Болельщица сборной ДР Конго на ЧМ-2026/Фото: Getty Images

Отметим, английские фанаты были в большинстве на игре против "Леопардов". Фанаты "Трех Львов" (прозвище сборной Англии по футболу, — Ред.) также удивили своими образами на трибунах.

Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго/Фото: Getty Images
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго/Фото: Getty Images
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго/Фото: Getty Images
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго/Фото: Getty Images
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго/Фото: Getty Images
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго
Болельщики сборной Англии на матче против ДР Конго/Фото: Getty Images

Полный видеообзор матча Англия — ДР Конго. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.

Теги:
#Футбол #Сборная Англии #Сборная ДР Конго #ЧМ-2026