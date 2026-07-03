Шаман, проклявший Кейна на ЧМ-2026, взялся за Месси

Колдун сделал неприятное пророчество для аргентинцев

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Ганский шаман Нана Кваку Бонсам в очередной раз всколыхнул футбольный мир своим предсказанием. На этот раз колдун нацелился непосредственно на сборную Аргентины и ее лидера Лионеля Месси.

Что нужно знать

Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

Кваку Бонсам заявил, что Месси и Ко вылетят из турнира

Шаман "отдал" победу Криштиану Роналду

Об этом сообщает yahoo. Шаман заявил, что скромная сборная Кабо-Верде выбьет Аргентину в 1/16 финала Мундиаля, при этом Лионель не сможет забить гол, "ведь исчерпал лимит на этом чемпионате мира".

Я посоветовался с высшими силами и предками. Месси был дан строгий лимит – 6 голов на этом ЧМ, и он уже его исчерпал. Духи показали мне, что в решающий момент он не реализует пенальти в матче против неожиданной команды, и именно из-за этого Аргентина вылетит с турнира. Это предрешено Нана Кваку Бонсам

Матч Аргентина — Кабо-Верде пройдет в ночь на 4 июля. Игра начнется в 01:00 по киевскому времени.

Отметим, Кваку Бонсам прославился благодаря тому, что "проклял" форварда сборной Англии Гарри Кейна в игре с Ганой (0:0). Затем он "снял проклятье", и футболист тут же оформил дубль в ворота ДР Конго (2:1). Нана заявил, что этот чемпионат мира станет турниром Криштиану Роналду и Португалии. К слову, КриРо и компания уже вышли в 1//8 финала где сыграют против Испании.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.