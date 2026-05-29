Россию дважды унизили в Египте (видео)

Египтянам победы было мало и они наградили проигравших россиян

Сборная России по футболу проиграла команде Египта (1:0) в товарищеском матче. После матча оказалось, что игра была кубковой, а на ее кону стоял трофей.

Таким образом, сборная РФ стала серебряным призером New Capital Cup 2026. Игра и медали российских футболистов вызвали волну шуток в сети, сообщает "Телеграф".

Турнир был посвящен новой административной столице Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира, чтобы разгрузить переполненный город. Как оказалось после игры участниками соревнований стали только две сборные. Египет без проблем одолел РФ, играя не самым сильным составом, а после матча состоялась церемония награждения, на которой российские футболисты получили серебряные награды.

В сети отметили, что так сборную РФ еще никто не унижал. Один пользователь назвал ситуацию двойным оскорблением России. Интернет также хохочет, ведь сборная России выиграла награды на международном уровне впервые за долгое время, однако есть нюанс.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран.