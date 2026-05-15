В "АТБ" появилась новая хитрая схема экономии: что нужно сделать (фото)

Чтобы скидка стала доступна, сначала нужно выполнить некоторые условия

В сети "АТБ" покупатели могут получать дополнительные скидки не только во время обычных акций или покупки нескольких товаров, но и через специальные предложения с коллекционными картами "Хроники Силы".

Украинка под ником epee.vous в Threads поделилась, что столкнулась с непонятной схемой скидки при покупке шоколада Milka.

На ценнике была указана стандартная стоимость — 99,90 гривны, но рядом отмечалось, что при покупке двух сашетов "Хроники Силы" активируется скидка -30%. В таком случае итоговая цена шоколадки снижается примерно до 70 гривен.

В комментариях пользователи объяснили, как "прочесть" эту скидку. Итак, покупатель отдельно платит 10 грн за два сашета, но взамен получает скидку на основной товар. Хотя схема выглядит запутанной, на первый взгляд, но можно сэкономить около 20 гривен.

Сколько стоят сашеты "Хроники Силы" в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

В комментариях объяснили, как купить шоколад по акционной цене. Фото: Threads

