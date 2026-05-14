Тайная переписка Эммануэля с актрисой и вирусная пощечина: Брижит Макрон ответила на обвинения в ревности

В сети ходят слухи о том, что президент Франции получил пощечину от жены из-за ее ревности

Скандал вокруг пощечины президенту Франции Эммануэлю Макрону от его жены Брижит Макрон, получил новое продолжение. После вирусного видео из Вьетнама, где первая леди ударила по лицу мужа прямо перед камерами, в медиа заговорили о возможной ревности из-за франко-иранской актрисы Гольшифте Фарахани. Однако теперь Брижит Макрон впервые публично отреагировала на эти предположения.

По данным www.aol.com, первая леди Франции категорически опровергла версию о том, что якобы ударила мужчину после того, как увидела его переписку с актрисой, как говорится в новой книге о Елисейском дворце.

Как сообщают французские медиа, люди из окружения Брижит Макрон заявили, что она еще несколько месяцев назад лично отрицала эту историю версию. По их словам, супруга президента подчеркнула, что никогда не проверяет телефон мужа, а информация о "тайной переписке" не соответствует действительности.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

Скандальная сцена произошла в мае 2025 года во время официального визита французского президента во Вьетнам. Камеры зафиксировали момент, когда Брижит Макрон дала пощечину мужу перед выходом из самолета. После этого видео мгновенно стало вирусным в соцсетях, а пользователи начали строить теории о возможных проблемах в отношениях президентских супругов.

Позже в новой книге о закулисье Елисейского дворца появилась версия, что причиной ссоры могла стать якобы переписка Эммануэля Макрона из Гольшифте Фарахани. Авторы утверждали, что президент Франции несколько месяцев поддерживал контакт с актрисой.

Сам Макрон после инцидента публично уверял, что между ним и женой не было серьезного конфликта. Президент Франции объяснил ситуацию "шутя" между супругами и призвал не искать сенсаций в коротком видео.

