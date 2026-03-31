В отборе на ЧМ-2026 прогремел шпионский скандал

Топ-сборная пошла на любые методы, чтобы попасть на Мундиаль?

В Бутмире (Босния и Герцеговина) вспыхнул грандиозный скандал. На тренировке местной национальной сборной был замечен "шпион".

Босния и Герцеговина сыграет с Италией за место на ЧМ-2026

Италия в 2014 году в последний раз играла на Мундиале

На закрытой тренировке хозяев обнаружили итальянского солдата

Об этом сообщает sportsport. По информации источника, перед матчем за путевку на ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Италия на тренировке хозяев обнаружили итальянца, снимающего тактические наработки соперника.

"Шпионом" оказался итальянский солдат EUFOR (Силы Европейского союза). Появление военного с телефоном в руках было воспринято как прямая попытка итальянцев получить подробную информацию о тактических решениях и возможном составе "Драконов". В издании подчеркивают, что Италия дважды подряд не выходила на чемпионат мира, из-за чего, видимо, использует любые методы, чтобы попасть на Мундиаль-2026.

Солдат EUFOR снимал на телефон тренировку сборной Боснии и Герцеговины/Фото: sportsport

В связи с этим инцидентом Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины направила жалобу в миссию EUFOR в Боснии и Герцеговине. К слову, с января 2026 года миссией EUFOR в этой стране руководит итальянец, генерал-майор Маурицио Фронда.

Матч финала стыкового раунда европейского отбора на ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Италия состоится во вторник, 31 марта на стадионе "Билино Поле" в Зенице (Босния и Герцеговина).

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Албания, в свою очередь, на этой же стадии отбора проиграла Польше (1:2). В итоге за путевку на Мундиаль будут бороться шведы и поляки, а албанцы и украинцы проведут товарищескую встречу. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.