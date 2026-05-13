Банки в четверг объявят новые лимиты на переводы украинцев: эксклюзивные подробности

Ограничения коснутся двух видов предпринимателей

Украинцам подготовили новые ограничения на переводы по счетам, которые будут официально подписаны банками и объявлены на базе двух банковских ассоциаций (НАБУ и АУБ) в четверг, 14 мая. А вступят в силу через три месяца, то есть в августе 2026 года, в рамках Меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг".

Первый шаг к ним был сделан еще в феврале 2025, когда банки ввели лимиты на p2p-переводы и IBAN-платежи в пределах 50-150 тыс. в месяц грн для простых людей (физлиц), и уменьшили их до 50-100 тыс. грн/мес. с июня, о чем писал "Телеграф". Теперь лимиты устанавливают для малого и крупного бизнеса.

"Телеграф" узнал ключевые ограничения эксклюзивно за день до официального объявления и публикует ключевые моменты с выдержками из документа.

Новые табу в банках будут касаться переводов между счетами и распространяться не на всех подряд, а на два типа предпринимателей:

Вновь созданных и неактивных (восстанавливающих деятельность) физлиц-предпринимателей (ФЛП, в Украине распространена аббревиатура ФОП — ред.);

Новых и неактивных (так называемых "спящих") юрлиц.

При этом само понятие "нового ФЛП", согласно финмоновскому постановлению Нацбанка №65, может быть достаточно широким — от 6 до 12 месяцев существования в зависимости от внутренних правил банка. Поэтому следует быть готовыми к худшему.

По обеим группам устанавливаются два лимита на переводы, которые будут сокращены, то есть ухудшены. Первый вводится за три месяца с даты подписания Меморандума (август), а второй после ухудшения за 6 месяцев с подписания (ноябрь).

Для новых и неактивных физлиц-предпринимателей первые лимиты (август-2026) на переводы таковы:

ФОП 1 группы — до 600 тыс. грн в месяц;

ФОП 2 и 3 группы — до 3 млн грн в месяц.

Уменьшение лимитов произойдет через 6 месяцев после подписания (ноябрь-2026) до следующих значений:

ФОП 1 группы — до 400 тыс. грн в месяц;

ФОП 2 и 3 группы — до 1 млн в месяц.

Как видим, больше всего пострадают 2-3 группы предпринимателей, которым ограничения на переводы ухудшатся сразу в три раза.

По аналогичному принципу обрезают и переводы для новых и неактивных ("спящих") юрлиц:

на первом этапе (август-2026) — до 5 млн грн в месяц;

на втором этапе (ноябрь-2026) — до 2 млн грн в месяц.

Все это финансисты объясняют борьбой со схемными бизнесменами и предпринимателями, которые используются для минимизации налогообложения. Но, как показывает практика, под горячую руку могут попадать и нормальные компании. Для них в новом Меморандуме предусмотрено право клиента запросить увеличение лимита после представления запрашиваемых банком документов и их рассмотрения. Сколько такое исследование и анализ данных будете продолжаться — не указано.

Кроме того, новым Меморандумом предусмотрено более активное — круглосуточное противодействие мошенникам (с активной фазой ночью), которые в последнее время все активнее атакуют счета населения. Не только оставляя людей без накопленных денег, но и оформляя на них кредиты (карточные) и сразу их похищая, оставляя украинцев с долгами. Банки впоследствии выбивают эти задолженности, несмотря на статус пострадавших.

Еще один важный момент документа — договоренность банков об обмене информацией о так называемых подозрительных клиентах, которыми действительно могут признать кого-либо. Ибо признаки этой подозрительности банки определяют самостоятельно и не должны разглашать согласно нормативам Нацбанка.

Фактически окончательно легализуется разглашение банковской тайны, происходит ее полное разрушение в Украине и никого не обходит желание человека держать данные о себе в одном финучреждении. Таким образом, банкиры не стали ждать создания реестра так называемых дропов (плохих клиентов), который анонсировал Нацбанк с принятием соответствующего закона. Они решили передавать информацию о клиентах из рук в руки, без дополнительных объяснений. Занесут этот пункт мелким шрифтом в клиентский договор, который все вынуждены подписывать на открытие счета, и все.

В то же время, несмотря на растущую в Украине инфляцию и обесценивание гривны, банкиры не пересмотрели (не улучшили) лимиты на переводы для физлиц, хотя это и ожидалось ранее, о чем писал "Телеграф". Простые люди, если они не официальные волонтеры (с регистрацией в Налоговой) и не предоставили справок о больших доходах, и дальше могут за месяц осуществлять переводы не более 50-100 тыс. грн.

Эти ограничения в прошлом году также были пролоббированы регулятором через две упомянутые ассоциации: НАБУ – Национальную ассоциацию банков Украины и АУБ – Ассоциацию украинских банков. После чего под ними подписались практически все работающие банки.

Фото с Меморандума - какие лимиты и для кого введут с 14 мая