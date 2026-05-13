Ермака пытались забросать яйцами после суда (видео)
Нападавший пытался попасть в экс-чиновника яйцами
После заседания Высшего антикоррупционного суда на бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака было совершено "нападение". На улице молодой парень бросил в экс-чиновника два яйца, но промахнулся.
После этого нападающий начал выкрикивать оскорбления в адрес экс-главы ОП. Видео инцидента обнародовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
"В Ермака бросили яйцом, когда он шел по улице после заседания суда. Парень не попал, а впоследствии его начал останавливать мужчина в штатском. При этом со стороны нападавшего раздавались угрозы и оскорбления в адрес Ермака", — написал Ян Доброносов.
Как отреагировал Ермак?
Бывший глава Офиса президента отреагировал спокойно. Он посмотрел, что происходит, потом на парня и пошел себе дальше.
Повлияет ли дело Ермака на международный имидж Украины?
Как сообщал "Телеграф", по мнению экспертов, расследование причастности бывшего главы ОП Андрея Ермака к хищению средств не повлияет на переговорные позиции Украины. Напротив, оно подтвердит верховенство права в Украине и независимость антикоррупционных органов.
Так, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко считает, что кейс Ермака не повлияет на позиции Киева на Западе. Причина в том, что это вопрос внутренних процессуальных действий, а не внешней политики, несмотря на то, что бывший руководитель Офиса президента возглавлял переговорную группу.
"Вообще процесс переговоров – это довольно сложный и в значительной степени формализованный процесс, роль личности в котором не является значительной. Переговоры – это, так сказать, общая командная игра и если кто-то выбывает из команды, то это существенно не влияет на сам процесс переговоров", – пояснил он.
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко придерживается такого же мнения. Однако отсутствие влияния объясняется тем, что Ермак уже полгода не на должности и не влияет на переговоры.
"Здесь проблема будет в другом. Любая информация, которая будет появляться с намеками на причастность Зеленского к этому делу – вот что может ослаблять нашу дипломатическую позицию. Это может использоваться врагом против Украины в пропагандистских целях", – отметил он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую меру пресечения будут просить прокуроры для Андрея Ермака.