Ермака пытались забросать яйцами после суда (видео)

Нападавший пытался попасть в экс-чиновника яйцами

После заседания Высшего антикоррупционного суда на бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака было совершено "нападение". На улице молодой парень бросил в экс-чиновника два яйца, но промахнулся.

После этого нападающий начал выкрикивать оскорбления в адрес экс-главы ОП. Видео инцидента обнародовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"В Ермака бросили яйцом, когда он шел по улице после заседания суда. Парень не попал, а впоследствии его начал останавливать мужчина в штатском. При этом со стороны нападавшего раздавались угрозы и оскорбления в адрес Ермака", — написал Ян Доброносов.

Как отреагировал Ермак?

Бывший глава Офиса президента отреагировал спокойно. Он посмотрел, что происходит, потом на парня и пошел себе дальше.

Повлияет ли дело Ермака на международный имидж Украины?

Как сообщал "Телеграф", по мнению экспертов, расследование причастности бывшего главы ОП Андрея Ермака к хищению средств не повлияет на переговорные позиции Украины. Напротив, оно подтвердит верховенство права в Украине и независимость антикоррупционных органов.

Так, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко считает, что кейс Ермака не повлияет на позиции Киева на Западе. Причина в том, что это вопрос внутренних процессуальных действий, а не внешней политики, несмотря на то, что бывший руководитель Офиса президента возглавлял переговорную группу.

Александр Мережко

"Вообще процесс переговоров – это довольно сложный и в значительной степени формализованный процесс, роль личности в котором не является значительной. Переговоры – это, так сказать, общая командная игра и если кто-то выбывает из команды, то это существенно не влияет на сам процесс переговоров", – пояснил он.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко придерживается такого же мнения. Однако отсутствие влияния объясняется тем, что Ермак уже полгода не на должности и не влияет на переговоры.

"Здесь проблема будет в другом. Любая информация, которая будет появляться с намеками на причастность Зеленского к этому делу – вот что может ослаблять нашу дипломатическую позицию. Это может использоваться врагом против Украины в пропагандистских целях", – отметил он.

Владимир Фесенко

