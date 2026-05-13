Millennium, Nestle и Oreo со скидками до 46%: в "АТБ" стартовали приятные акции

Марина Бондаренко
Что купить из сладкого в "АТБ" со скидкой. Фото: инфографика "Телеграфа"

Эти предложения будут действовать неделю

В отделах сладостей в "АТБ" на этой неделе появились заметные скидки, которые могут приятно удивить покупателей. Некоторые популярные шоколадки, конфеты и батончики подешевели почти наполовину.

Максимальные скидки составляют более 45%. Детальнее о предложениях на сладкое написал "Телеграф".

Список акционных товаров:

  • Шоколад Millennium (пористый черный/белый 90 г) — 39,90 грн вместо 74,90 грн (-46%)
  • Шоколад Millennium (разные вкусы 100 г) — 53,90 грн вместо 98,50 грн (-45%)
  • Шоколад Millennium Very Peri (270-285 г) — 98,30 грн вместо 172,50 грн (-43%)
  • Паста Своя Линия с фундуком и какао 350 г — 91,71 грн вместо 152,90 грн (-40%)
  • Конфеты Nestle Lion весовые — 350,90 грн/кг вместо 541,49 грн/кг (-35%)
  • Конфеты Светоч "Звездное сияние" — 318,50 грн/кг вместо 490,55 грн/кг (-35%)
  • Печенье Oreo (ваниль/клубника-чизкейк) — 29,90 грн вместо 44,90 грн (-33%)
  • Батончик Kit Kat Chunky King Size 64 г – 38,50 грн вместо 57,30 грн (-32%)
  • Батончик Nestle Lion King 90 г — 35,50 грн вместо 52,20 грн (-31%)
  • Вафельные шарики LUMARKI (кокосово-кремовые 120 г) — 58,77 грн вместо 91,90 грн (-36%)
  • Конфеты Skittles 38 г — 19,90 грн вместо 28,90 грн (-31%)
Скидки на сладости в "АТБ" с 13 мая 2026
Что купить из сладкого в "АТБ" со скидкой. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

