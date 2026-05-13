Ермак поспорил в суде с журналистом из-за "уважения народа" (видео Яна Доброносова)

Бывший руководитель аппарата главы государства заявил, что каждую неделю бывает на фронте

Андрей Ермак, бывший глава Офиса президента около полудня 13 мая прибыл в Высший антикоррупционный суд. Ему должны избрать меру пресечения, которую не избрали 12 мая из-за того, что защита не имела времени ознакомиться с большим объемом документов. Ермак уже успел вступить в спор с журналистом, доказывая, что достоин уважения.

В ходе общения с журналистами Ермак заявил, что его уважают "многие люди из разных стран, в том числе из нашей страны". Он добавил, что люди "знают, что я честный и порядочный человек".

На уточняющий вопрос, уважает ли Ермака украинский народ, он посоветовал спросить это у украинского народа. Когда один из представителей прессы сказал, что "украинский народ вас не уважает", бывший глава ОП начал спорить.

"Знаете, когда я каждую неделю бываю на фронте… У меня другое мнение", — сказал Ермак.

Одна из журналистов спросила Ермака, выразил ли кто-то из международных партнеров, и украинских военных свою поддержку за то время, что прошло с момента завершения судебного заседания 12 мая.

"Мне многие выразили свою поддержку, но я же… адвокат с более чем 30-летним опытом. И поэтому я это не использую. Мне приятно, я построил очень хорошие отношения со многими — я вчера об этом говорил — и советниками по национальной безопасности многих наших партнеров", — ответил бывший глава ОП.

Он также использовал момент, чтобы рассказать о своих достижениях в должности начальника Офиса президента. По словам Ермака, "благодаря в том числе и личным отношениям" он имел возможность говорить с международными партнерами "и ночью, и днем и так далее. Это давало определенный результат".

"Поэтому, безусловно, многие поддерживают, но я не хотел бы это использовать… Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния… К сожалению, давление информационное было очень велико все эти месяцы", — заявил Ермак.

Telegram-канал "Украина сейчас" сообщает о возможном переносе заседания из-за тревоги. Первая часть заседания должна пройти в закрытом режиме, после чего в зал планировали впустить журналистов.

Почему Ермак предстал перед судом

Вечером 11 мая Андрею Ермаку объявили подозрение в хищении средств на элитном строительстве в Киевской области. Экс чиновника может ожидать уголовная ответственность.

Ермак в суде 12 мая. Фото: Ян Доброносов

В пресс-службе НАБУ сообщили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Указано, что бывшему главе ОП сообщили о подозрении по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Это тяжкое преступление, которое карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия", — уточнили в НАБУ.

ВАКС 12 мая не избрал меру пресечения Ермаку. Его защита заявила, что не успела ознакомиться с материалами дела, в котором 6 томов объемом 250 листов.

Дело Андрея Ермака. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Напомним, эксперты поделились с "Телеграфом" мыслями, изменится ли что-нибудь для Украины на международной арене из-за дела Ермака. Они считают, что это не отразится на переговорных позициях Киева.