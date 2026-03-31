Сын Кличко играет в команде российского олигарха, ограбившего Украину

Вскоре россиянин может потерять клуб

Максим Кличко, украинский баскетболист, сын мэра Киева и бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Виталия Кличко, дебютировал за "Монако". Примечательно, что владельцем клуба является известный подсанкционный российский олигарх Алексей Федоричев.

Кличко-младший впервые сыграл за "Монако" на высшем уровне

БК "Монако" владеет российский мультимиллионер Федоричев

Россиянин организовал мошенническую схему на продаже украинского зерна

20-летний Кличко дебютировал за "Монако" 29 марта в матче чемпионата Франции против "Ле-Мана" (99:85). Украинец сыграл на паркете 4 минуты, успев выполнить два подбора, передает "Телеграф".

Пресс-служба "Монако" посвятила пост в соцсетях дебюту Максима за взрослую команду. Ранее он выступал за молодежный состав монегасков.

Отметим, баскетбольным клубом "Монако" владеет Алексей Михайлович Федоричев – российский мультимиллионер, бывший владелец футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов". Он стал влиятельной фигурой в торговле зерном, серой и минеральными удобрениями.

Деятельность Федоричева в Украине началась на заре 2000-х. Именно тогда он полностью выкупил самые большие морские терминалы в порту "Южный" под Одессой — "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения". Эта покупка стала основой для расширения его бизнеса в Украине, позволив контролировать перевалку примерно 2,3 млн. тонн удобрений и 1,7 млн. тонн зерна. Коррупционные механизмы российского бизнесмена были достаточно устойчивы и смогли пережить смену политических режимов в Украине и только после бегства Януковича им заинтересовались украинские правоохранители.

По данным украинского следствия, Федоричев в апреле 2014 года заплатил более 667 тыс. долларов председателю совета директоров ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), чтобы заключить контракты на поставку сельхозпродукции на рыночных и выгодных условиях оплаты. В конечном счете "Зерновая корпорация" не получила большую часть средств за проданное в Саудовскую Аравию зерно. В результате чего государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов. Эти средства, вместо наполнения государственной казны, пошли на удовлетворение личных прихотей бизнесмена, включая покупку замка Торре-дель-Галло во Флоренции (Италия).

В результате этого дела и по требованию Украины в Италии и арестовано имущество Федоричева общей стоимостью 41 миллион евро, а сам бизнесмен был внесен в список санкций Украины. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с Федоричева, однако после начала полномасштабного вторжения РФ ограничения вновь вступили в силу.

Добавим, что из-за санкций Федоричев может потерять баскетбольный клуб. Дело в том, что его средства "заморожены" и он не может погасить долги команды. Ожидается, что БК "Монако" перейдет в собственность Княжества Монако.

Справка: Максим Кличко — младший сын мэра Киева Виталия Кличко, профессиональный баскетболист. Выступает на позиции центрового. Рост спортсмена составляет 216 см. К слову, по этому показателю Максим уже давно опередил своего легендарного отца (2,01 м) и дядю Владимира (1,98 м).

Максим Кличко с братом Егором-Даниэлем, отцом Виталием и дядей Владимиром/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Напомним, Кличко-младший уже дебютировал за сборную Украины по баскетболу. Это произошло в игре отбора на ЧЕ-2025 против Португалии (88:60).