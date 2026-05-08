За 11 лет ничего не изменилось: как сейчас выглядит квартира Жанны Фриске в центре Москвы

За квартиру певицы ее семья и муж Шепелев судились

Жанна Фриске — известная российская певица, актриса и солистка группы "Блестящие", на могиле которой проводят любовные привороты. Прошло уже более десяти лет после смерти звезды, но ее семья до сих пор не может отпустить потерю — квартира артистки в Москве почти не изменилась.

Сестра Фриске Наталья показала, как сейчас выглядит квартира певицы. Об этом сообщают РосСМИ.

По словам Натальи, вещи Жанны остались на своих местах, а само жилье больше напоминает пространство памяти, а не обычное жилье. Судя по кадрам, в квартире до сих пор сохранена атмосфера, будто хозяйка вот-вот вернется домой.

Вещи Жанны остались на своих местах. В квартире остались ее платья, обувь, сумки, косметика и духи. На туалетном столике до сих пор лежат личные вещи певицы, а комнаты выглядят почти так же, как при ее жизни.

Одежда Жанны Фриске. Фото: скриншот с видео

Даже кровать аккуратно застелена. По словам близких, они периодически приезжают в квартиру, чтобы убрать, проверить состояние жилья и поддерживать порядок.

Коллекция обуви Жанны Фриске в ее квартире. Фото: скришнот с видео

Почему семья не меняет квартиру

Ранее Наталья Фриске объясняла, что семья сознательно решила сберечь квартиру почти без изменений. Как рассказывали родственники певицы в интервью российским медиа, они хотят оставить память о том, какой была Жанна при жизни. Кроме того, в будущем жилье должно перейти по наследству ее сыну Платону, которому сейчас 13 лет.

Что известно о конфликте вокруг сына Жанны

После смерти Жанна Фриске в 2015 году ее сын Платон остался жить с отцом – телеведущим Дмитрием Шепелевым. В то же время между Шепелевым и семьей певицы в течение многих лет продолжается конфликт. Родственники артистки неоднократно заявляли, что имеют ограниченное общение с мальчиком.

Дмитрий Шепелев с сыном покойной Фриске и названной дочкой Ладой. Фото:

Конфликт между ними начался после смерти певицы. Главной причиной стали споры по воспитанию Платона. Также отец Фриске обвинял ее мужа в исчезновении большой суммы денег, собранных на лечение певицы. Спор о квартире даже дошел до суда — Шепелев выиграл суд, согласно которому доля жилья перешла сыну Платону, но родители Фриске пытались обжаловать это.

