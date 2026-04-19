Наша гимнастка заставила россиянку слушать гимн Украины с уважением (видео)

"Нейтралка" на этот раз сделала все без скандала

В воскресенье, 19 апреля, украинская спортсменка Таисия Онофрийчук завоевала "золото" в упражнении с обручем на этапе Кубке мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан). Третье место в этой дисциплине заняла "нейтральная" россиянка София Ильтерякова.

Что нужно знать

Онофрийчук вернулась на международную арену после небольшой паузы

Украинка в Баку стала лучшей в упражнении с обручем

Ильтерякова молча слушала гимн Украины на церемонии награждения

На этот раз россиянка с уважением отнеслась к флагу Украины, сообщает "Телеграф". Дело в том, что ранее на этапе Кубка мира в Болгарии Ильтерякова оказалась в эпицентре скандала, развернувшись спиной к флагу Украины во время торжественной церемонии награждения.

В Баку во время исполнения гимна Украины россиянка молча стояла на пьедестале, а после того как музыка прекратилась, она, как и остальные медалистки, похлопала в ладоши.

Напомним, поведение Ильтеряковой в Болгарии привело к большому скандалу. Украинская федерация гимнастики требовала лишить Софию нейтрального статуса. В РФ в ответ заявили, что Ильтерякова впервые попала на подиум и просто не знала, что делать. В итоге Международная федерация гимнастики (FIG) решила наказать россиянку "предупреждением".

Ранее сообщалось, что аслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер вошла в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Именно она свела президента РФ Владимира Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой, ей приписывают главенство в российском "борделе гимнасток".