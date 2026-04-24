Уже "полетели головы". Как Генштаб отреагировал на голод бойцов 14-й бригады

Военные недоедали и пили дождевую воду

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили перебои в снабжении военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона на позициях на Харьковском направлении. В Генштабе приняли меры по исправлению ситуации.

Почему возникли проблемы с обеспечением бойцов

В ГШ сообщили, что обеспечение подразделений в районе Купянска усложнилось из-за систематических авиационных и ракетных ударов врага по переправам через реку Оскол. Логистика там обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БПЛА. Однако просчеты командования привели к проблемам со снабжением бойцов.

"Предыдущим командованием 14 отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады", — говорится в сообщении.

Какие решения приняты для исправления ситуации

Из-за этого командира 14 омбр отстранили от должности, а командир 10 армейского корпуса снят с должности и назначен с понижением. Новым командиром 14 омбр назначили полковника Тараса Максимова, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов. По ситуации с голоданием бойцов комплексная комиссия Сухопутных войск проводит расследование.

"Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", — заверили в Генштабе.

На позицию доставили продовольствие

В ГШ добавили, что недавно на позицию военнослужащих 14 омбр доставлена продовольствие. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов.

Что известно о недостатке пищи на позициях 14 омбр

В среду, 22 апреля, пользователь Threads с никнеймом i.petrovna_ распространила сообщение, что бойцы 14-й бригады голодают на позициях и не имеют доступа к питьевой воде из-за систематических перебоев в поставках. На это отреагировали в пресс-службе Минобороны и заверили, что командир бригады взял этот вопрос на контроль.

"Парни на позициях без пищи и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", — говорится в сообщении

Фото похудевших бойцов

"УП. Життя" сообщила, что аккаунт принадлежит дочери военного, служившего в 14-й бригаде, Иванне Побережнюк. Она рассказала, что ее отец демобилизован по состоянию здоровья, но он поддерживает контакт с побратимами. Они рассказали о сложных условиях и отправили ему фото, которые и опубликовала Побережнюк. На снимках — четверо сильно похудевших мужчин.

Что известно о 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого

Это соединение с Волыни со штабом в городе Владимир. В начале полномасштабного вторжения 14 ОМБр принимала участие в боях за Киевщину, а в 2023 году получила президентское отличие "За мужество и отвагу". С 2024 года бригада воюет в Харьковской области.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский назвал "Телеграфу" главное условие для определения четких сроков службы для мобилизованных. В процессе мобилизации готовят перемены.