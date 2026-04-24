В "АТБ" обвал цен на макароны, соусы и не только: что можно купить почти в два раза дешевле

Ценники срезали на 40%

В супермаркетах сети "АТБ" обновились еженедельные скидки. В частности, сейчас по акции можно приобрести многие товары из отдела бакалеи.

Об этом сообщает "Телеграф". Выгодные предложения продолжат действовать до 28 апреля.

Список товаров со скидками

В бакалейном отделе выделяется целая линейка соусов и майонезов "Щедро" со скидкой минус 40%:

Майонез Провансаль 300 г – 32,20 грн вместо 53,80 грн, 400 г – 44,90 грн вместо 74,90 грн

Соусы Манго-Чили, Тартар, Кисло-сладкий и Сырный – по 22,40-23,80 грн вместо 37,50-39,70 грн

Кетчупы и соусы Чумак:

"К шашлыку" и "Нежный" по 350 г — 29,50 грн вместо 49,20 грн ( -40% )

) Соус Чумак Бургер 200 г — 23,10 грн вместо 35,80 грн ( -35%)

Соус соевый Чумак 470 мл — 40,50 грн вместо 62,40 грн (-35%).

Скидки в АТБ

Майонез "Своя Линия" для детей 160 г — 25,90 грн вместо 43,80 грн (-40%)

Макароны "Своя Линия" Casa Della Pasta — кольца, ракушки, спагетти, спирали, вермишель, соломка, 400 г каждая — по 26,50 грн вместо 42,90 грн (-38%).

Вермишель Мивина Street Food Yakisoba со вкусом терияки 130 г — 51,90 грн вместо 81,40 грн (-36%).

Бульоны Kucharek – грибной и куриный – 14,20 грн вместо 21,90 грн (-35%).

Паштет "Онисс" традиционный 240 г — 42,70 грн вместо 65,80 грн (-35%).

